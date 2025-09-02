szeptember 2., kedd

Megszűnt a kényelmi díj: olcsóbb lett az autópálya matrica online

Címkék#online#Energiaügyi Minisztérium#autópálya matrica#matrica díj

Szeptembertől jelentős változás lépett életbe az autópálya-matricák értékesítésében. Az online autópálya matrica mostantól mindenhol kényelmi díj nélkül kapható.

Vaol.hu

Az online autópálya matrica eddig sokak számára kényelmes megoldás volt, ám a különböző viszonteladók által felszámolt kényelmi díj miatt akár több ezer forinttal is drágább lehetett a tényleges árnál. A július 20-án kihirdetett törvény azonban véget vetett ennek a gyakorlatnak: szeptember elsejétől mindenhol csak a hivatalos díj fizetendő, az autópálya matrica kényelmi díj nélkül vásárolható meg. Ez a szabály minden típusra vonatkozik, legyen szó éves autópálya matrica, országos autópálya matrica, megyei autópálya matrica, havi autópálya matrica, vagy akár a 2024-ben bevezetett napi autópálya matrica konstrukcióról.

Olcsóbb lett az online autópálya matrica: vége a kényelmi díjnak
Olcsóbb lett az online autópálya matrica: vége a kényelmi díjnak 
Fotó: Karnok Csaba / Forrás: MW archívum

Online autópálya matrica egyszerűbben és olcsóbban

Korábban megírtuk: egyre kevesebben vesznek már autópálya-matricát a benzinkutakon, a kormány ezért lépett, és ennek köszönhetően szeptembertől olcsóbb a vásárlás. A változás elsősorban azoknak kedvez, akik eddig is főként online intézték a matricavásárlást.

A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer továbbra is központi szerepet játszik az értékesítésben, de a kényelmi díj eltörlésével mostantól minden vásárlás hivatalos áron történik. Az online szolgáltatók a jövőben a vásárlások után kapnak jutalékot, így az autósok ténylegesen csak az előírt összeget fizetik.

A turizmus.com beszámolója szerint az Energiaügyi Minisztérium államtitkára hangsúlyozta: szeptember elseje nemcsak az iskolakezdés dátuma, ez a nap az autósoknak is könnyebbséget hoz, hiszen megszűnik az autópálya-matrica kényelmi díja. A tárca számításai alapján az intézkedésnek köszönhetően évente mintegy kétmilliárd forinttal több marad az emberek zsebében.

 

