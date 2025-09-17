Tíz éves lett az Opel Tudásközpont

Tíz évvel ezelőtt, 2015. szeptember 10-én kezdte meg tevékenységét a szentgotthárdi motorgyár tanműhelye és oktatási központja, az Opel Tudásközpont. A tíz éves évforduló alkalmából rendezett eseményen együtt ünnepelt a vállalat vezetése, a Központ oktatói, diákjai, a gyakorlati oktatást gyári oldalról támogató kollégák, valamint a szakképzést irányító Kulturális és Innovációs Minisztérium, a kormányhivatal, a kamara, a városvezetés és a környék oktatási intézményeinek vezetői.

Opel Tudásközpont: jubileumi ünnepség és elismerések

Fotó: VN/Kaszás Zoltán

Ünnepség az Opelnél

Mesics Olívia gyárigazgató köszöntötte a jelenlévőket, és röviden bemutatta a Stellantis és a gyár aktualitásait. Ezt követően Pénzes Tibor, a Tudásközpont vezetője mutatta be az központ tevékenységét, és egy kis videó segítségével a vendégek visszatekintettek a tíz év legfontosabb történéseire. Az ünnepség második felében szakmai program következett, amelynek keretében a diákok bemutatták az általuk elvégzett változatos projektfeladatokat.

Fotó: VN/Kaszás Zoltán

Elismerések átadása

A rendezvény végén elismerésben részesültek azok a kollégák és partnerek, akik a munkájuk során jelentős mértékben hozzájárultak a Tudásközpont eltelt tíz évének sikereihez. Többek között elismerő oklevelet kapott az a három középiskola is (Vas Vármegyei SZC III. Béla Technikum és Kollégium, Vas Vármegyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum, Vas Vármegyei SZC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium), akik folyamatosan támogatják diákjaik gyakorlati képzését a Tudásközpontban, valamint Szuklits Eszter, a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési vezetője a folyamatos szakmai támogatásért.

A programot Tudásközpont- és gyárlátogatás zárta.

A fényképen (b-j) Szuklits Eszter, Kereskedelmi és Iparkamara, Korpics Ferernc, II Béla Technikum és Németh Judit, Puskás Tivadar Szakképző Iskola.

Fotó: VN/Kaszás Zoltán

