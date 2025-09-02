Óraátállítás: sokkal korábban sötétedik majd!

Ahogyan arról korábban már mi is beszámoltunk, idén október 26-ra virradó éjszakára esik az óraátállítás időpontja, ekkor kell az órákat hajnali 3-ról 2-re visszaállítani (tavaly 1 nappal később, október 27-én tértünk át a téli időszámításra), vagyis egy órával tovább alhatunk, cserébe viszont korábban is sötétedik majd. Most még 19.30 körül van a naplemente, az óraátállítás után azonban már 16.45-kor eltűnik a Nap a nyugati horizonton.

Idén egy nappal korábban lesz az óraátállítás Forrás: VN-archív

A hazai villamosenergia-rendszert irányító Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) több mint 70 éve gyűjti és elemzi a fogyasztási adatokat, még három éve is azt írták, hogy bár állandó vita zajlik az óraátállítás szükségességéről, az a tény vitathatatlan, hogy ezzel évente egy közepes nagyságú város teljes évi lakossági villamosenergia-felhasználását megtakarítjuk.

Több országban már eltörölték az óraátállítást

Sokan viszont úgy vélik, az amúgy is sokat vitatott gazdasági hasznot már régen felülírja a társadalmi elégedetlenség, ezért az elmúlt 10 évben több ország is eltörölte az óraátállítást, köztük Törökország, Brazília és Oroszország. Az oroszok először a nyári időszámítást tették állandóvá, három évvel később azonban a rossz tapasztalatok miatt inkább átálltak a télire.

Az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én elfogadott javaslata szerint az óraátállítás 2019-ben az unióban is megszűnt volna. Az eredeti elképzelés szerint a tagállamoknak 2019 elejéig kellett volna jelezni, melyik időzónába szeretnének tartozni, de ez a határidő szűkösnek bizonyult, 2019 márciusában 2021-re tették át a döntés évét, addig kellett volna a tagállamoknak eldönteniük, hogy melyik időzóna lenne számukra az előnyösebb vagy elfogadottabb. A koronavírus járvány és az Ukrajna elleni 2022-es orosz invázió miatt a tagállamok nem foglalkoztak az óraátállítás kérdésével, és egyelőre nem is lehet tudni, hogy mikor kerül újra napirendre az ügy.