szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt jó, ha tudod!

1 órája

Idén szokatlan időpontban kell átállítani az órát

Címkék#óraátállítás 2025#őszi óraátállítás#téli időszámítás#óraátállítás

Idén a megszokottnál korábban kell majd átállítani az óráinkat, így a téli időszámítás is hamarabb kezdődik. Bár régóta napirenden van az óraátállítás eltörlése, a döntés továbbra sem született meg.

Polgár Patrícia

Hat éve már eltörölték volna az óraátállítást, de a tagállamok nem tudtak megállapodni, a világjárvány és a háború pedig csak rontott a helyzeten. Ahogyan arról korábban már mi is beszámoltunk, idén október 26-ra virradó éjszakára esik az óraátállítás időpontja, ekkor kell az órákat hajnali 3-ról 2-re visszaállítani (tavaly 1 nappal később, október 27-én tértünk át a téli időszámításra). Ez egy órával hosszabb alvást jelent, ugyanakkor korábban is sötétedik majd. Most még 19.30 körül van a naplemente, az óraátállítás után azonban már 16.45-kor eltűnik a Nap a nyugati horizonton.

Idén korábban jön az óraátállítás
Idén korábban jön az óraátállítás
Fotó: VN-archív/Szendi Péter

Mennyit spórolunk az óraátállítással?

A hazai villamosenergia-rendszert irányító Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) több mint 70 éve gyűjti és elemzi a fogyasztási adatokat. Három éve is azt írták, hogy bár állandó vita zajlik az óraátállítás szükségességéről, az a tény vitathatatlan, hogy ezzel évente egy közepes nagyságú város teljes évi lakossági villamosenergia-felhasználását megtakarítjuk.

Több országban már eltörölték

Sokan viszont úgy vélik, az amúgy is sokat vitatott gazdasági hasznot már régen felülírja a társadalmi elégedetlenség, ezért az elmúlt tíz évben több ország is eltörölte az óraátállítást, köztük Törökország, Brazília és Oroszország. Az oroszok először a nyári időszámítást tették állandóvá, három évvel később azonban a rossz tapasztalatok miatt inkább átálltak a télire.

Az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én elfogadott javaslata szerint az óraátállítás 2019-ben az unióban is megszűnt volna. Az eredeti elképzelés szerint a tagállamoknak 2019 elejéig kellett volna jelezni, melyik időzónába szeretnének tartozni, de ez a határidő szűkösnek bizonyult, ezért 2021-re tették át a döntést. A koronavírus-járvány és az ukrajnai háború azonban teljesen háttérbe szorította a kérdést.

Az egészségünkre is hatással van

Sokan panaszkodnak arra, hogy az átállítás teljesen megzavarja a szervezet belső óráját. Gyakoriak az alvászavarok, a koncentrációs problémák, és bizonyos kutatások szerint ilyenkor még a szívrohamok és a közlekedési balesetek száma is megugrik. Több napba, akár egy hétbe is beletelhet, mire alkalmazkodunk az új ritmushoz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu