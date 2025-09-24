Idén szokatlan időpontban kell átállítani az órát

Hat éve már eltörölték volna az óraátállítást, de a tagállamok nem tudtak megállapodni, a világjárvány és a háború pedig csak rontott a helyzeten. Ahogyan arról korábban már mi is beszámoltunk, idén október 26-ra virradó éjszakára esik az óraátállítás időpontja, ekkor kell az órákat hajnali 3-ról 2-re visszaállítani (tavaly 1 nappal később, október 27-én tértünk át a téli időszámításra). Ez egy órával hosszabb alvást jelent, ugyanakkor korábban is sötétedik majd. Most még 19.30 körül van a naplemente, az óraátállítás után azonban már 16.45-kor eltűnik a Nap a nyugati horizonton.

Idén korábban jön az óraátállítás

Fotó: VN-archív/Szendi Péter

Mennyit spórolunk az óraátállítással?

A hazai villamosenergia-rendszert irányító Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) több mint 70 éve gyűjti és elemzi a fogyasztási adatokat. Három éve is azt írták, hogy bár állandó vita zajlik az óraátállítás szükségességéről, az a tény vitathatatlan, hogy ezzel évente egy közepes nagyságú város teljes évi lakossági villamosenergia-felhasználását megtakarítjuk.

Több országban már eltörölték

Sokan viszont úgy vélik, az amúgy is sokat vitatott gazdasági hasznot már régen felülírja a társadalmi elégedetlenség, ezért az elmúlt tíz évben több ország is eltörölte az óraátállítást, köztük Törökország, Brazília és Oroszország. Az oroszok először a nyári időszámítást tették állandóvá, három évvel később azonban a rossz tapasztalatok miatt inkább átálltak a télire.

Az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én elfogadott javaslata szerint az óraátállítás 2019-ben az unióban is megszűnt volna. Az eredeti elképzelés szerint a tagállamoknak 2019 elejéig kellett volna jelezni, melyik időzónába szeretnének tartozni, de ez a határidő szűkösnek bizonyult, ezért 2021-re tették át a döntést. A koronavírus-járvány és az ukrajnai háború azonban teljesen háttérbe szorította a kérdést.

Az egészségünkre is hatással van

Sokan panaszkodnak arra, hogy az átállítás teljesen megzavarja a szervezet belső óráját. Gyakoriak az alvászavarok, a koncentrációs problémák, és bizonyos kutatások szerint ilyenkor még a szívrohamok és a közlekedési balesetek száma is megugrik. Több napba, akár egy hétbe is beletelhet, mire alkalmazkodunk az új ritmushoz.