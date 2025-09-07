szeptember 7., vasárnap

Politikai évadindító

54 perce

Kötcsén hangzik el Orbán Viktor évadnyitó beszéde

Címkék#miniszterelnök#Orbán Viktor#Polgári Magyarországért Alapítvány

A hagyományosan nagy jelentőségű kötcsei találkozón a miniszterelnök is beszédet mond és értékeli a jelen politikai helyzetet. A Vaol.hu-n percről percre számolunk be a nap legfontosabb eseményeiről, Orbán Viktor beszédéről.

Vaol.hu

A Polgári Magyarországért Alapítvány vasárnap tartja a kötcsei polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor értékeli a politikai helyzetet és kijelöli az előttünk álló időszak feladatait. Az idei rendezvény különlegessége, hogy a miniszterelnök beszédét élőben is követhetjük a közösségi médiában.

Orbán Viktor évadnyitó beszéde Kötcsén hangzik el
Orbán Viktor évadnyitó beszéde Kötcsén hangzik el 
Forrás: MW

Ezek kerülhetnek szóba orbán Viktor felszólalásában

Orbán Viktor várhatóan a 2026-os választásokra való felkészülésről, az EU jövőjéről, a háborús helyzetről és a gazdasági kérdésekről szól majd. A kötcsei beszédek minden évben iránymutatást adnak, így idén is kulcsfontosságú üzenetek várhatók.

A kötcsei polgári piknikenk Orbán Viktor 16 órától mond beszédet. Kövesse velünk azt is percről percre!
Forrás: Magyar Nemzet.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Adóemelési tervek közepette provokációval készül Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke vasárnap Kötcsére szervezett találkozót, éppen akkorra, amikor a miniszterelnök is felszólal a polgári pikniken. Magyar Péter így próbál figyelmet kapni, miközben pártja adóemelési tervei miatt egyre nagyobb felháborodást vált ki. Tarr Zoltán alelnök nyíltan beszélt arról, hogy győzelem után többkulcsos adórendszert vezetnének be.

A hatóságok emiatt kiemelt készültséggel készülnek Kötcsére. A TEK és a rendőrség szeptember 7-én útlezárásokat, ellenőrzéseket és biztonsági intézkedéseket hajt végre, amelyek a helyiek mindennapjait is érintik, írta a Magyar Nemzet

