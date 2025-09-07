Kötcsén hangzik el Orbán Viktor évadnyitó beszéde

A Polgári Magyarországért Alapítvány vasárnap tartja a kötcsei polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor értékeli a politikai helyzetet és kijelöli az előttünk álló időszak feladatait. Az idei rendezvény különlegessége, hogy a miniszterelnök beszédét élőben is követhetjük a közösségi médiában.

Orbán Viktor évadnyitó beszéde Kötcsén hangzik el

Forrás: MW

Ezek kerülhetnek szóba orbán Viktor felszólalásában

Orbán Viktor várhatóan a 2026-os választásokra való felkészülésről, az EU jövőjéről, a háborús helyzetről és a gazdasági kérdésekről szól majd. A kötcsei beszédek minden évben iránymutatást adnak, így idén is kulcsfontosságú üzenetek várhatók.

A kötcsei polgári piknikenk Orbán Viktor 16 órától mond beszédet. Kövesse velünk azt is percről percre!

Forrás: Magyar Nemzet.