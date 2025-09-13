Őrség Ring kerékpáros teljesítménytúra

Szeptember 13-án, szombaton rendezik meg az „Őrség Ring 2025” elnevezésű kerékpáros eseményt Szentgotthárdon, mely a Ring sorozat kilencedik állomása. Pontosabban: a rajt-cél lesz a Rába-parti városban – maga a bicajozás az Őrség dimbes-dombos, gyönyörű vidékén. A résztvevők két útvonal – egy rövidebb, 44 kilométeres és egy hosszabb, 94 kilométeres - közül választhatnak. A szintkülönbség az előbbi esetében 900 méter, míg a másiknál 500 méter lesz. A rendezvényt az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület szervezi a MAKETUSZ (Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség) keretein belül. A rendezvény célja a kerékpáros turizmus népszerűsítése és az Őrség természeti kincseinek felfedezése.

Fotó: VN/Szép Renáta

Az Őrség csodaszép tájain

Az Őrség Ringet immáron második alkalommal rendezik meg, az Aktív Magyarország Program támogatásával. A teljes útvonal alacsony forgalmú közúton halad. Több helyen frissítőkkel fogadják a résztvevőket, de a befutónál, azaz a célban is mindenki kap egy tál ételt is. Kívánság szerint érem is jár a teljesítőknek, aki ezt előzőleg igényli. A rendezvény része az Ötpróba sorozatnak is: aki már regisztrált ötpróbás, hozza magával az azonosítóját! A teljesítménytúrán a kezdőket és amatőröket is szívesen látják. Várják azokat is, akik soha nem vettek még részt kerékpáros rendezvényen indulóként vagy nem rendelkeznek nagy kerékpáros rutinnal, hiszen az esemény nem csak profiknak szól!

További részletek az esemény honlapján találhatók.

