Több mint 350 biciklis suhant az Őrség dombjain - fotók

Szentgotthárdi rajt-céllal, az Őrség és a Vendvidék (Rába-vidék) gyönyörű tájait járták be a kerékpáros teljesítménytúra résztvevői. Mint előzetesen lapunk is megírta, a rendezvényen két táv közül (44 vagy 94 kilométer) választhattak a biciklizés szerelmesei. A szombati rajtban Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere is köszöntötte a szép számban megjelent kerékpárost, és reményét fejezte ki, hogy a város szépségein kívül a változatos táj is örömére lesz mindenkinek. Mint elmondta: a kerékpáros turizmus további nagy lehetőségek előtt áll, és bízik abban, hogy a „nyugati végeken” kellő összefogással összekapcsolódhat akár a Fertő-tó, Balaton és nem mellesleg Szlovénia és Ausztria kerékpárút-hálózata is. Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a gyönyörű Őrségi Nemzeti Park fokozottan védett részeit csodálhatják meg a résztvevők: érdemes lesz odafigyelni suhanás közben az épített és természeti értékekre, kincsekre is.

Őrség Ring: több mint 350 bringásnak adott élményt

Fotó: VN/Légrádi Zoltán

Vonzó az Őrség

A rendezvény szervezője idén is Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület volt. Elnökük, Légrádi Zoltán lapunknak elmondta: nagy élmény és öröm volt ennyire sok kerékpáros társat köszönteni, vendégül látni. Akik az ország legkülönfélébb tájairól érkeztek, és mind-mind örömmel jöttek, hiszen az Őrség szépsége sokakat megfog, rabul ejt. Az útvonal gyönyörű, bár nem könnyű: akadnak itt egészen combos, izzasztó emelkedők is – mosolygott. De éppen ez adja az egyik vonzerejét a versenynek, és sokatmondó, hogy a megjelentek kétharmada a hosszabb távon indult. A győztes egyébként egészen meghökkentő, két óra negyvenhat perces eredménnyel futott be, mindenki meglepetésére.