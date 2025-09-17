szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Félmaraton

2 órája

Hetedszerre is nekifutnak az Őrségnek: íme az idei félmaraton részletei!

Címkék#Petz Emese#félmaraton#Őriszentpéter#táv

Az idei őszön sem maradhat el a népszerű rendezvény – máris óriási az érdeklődés rá! A hetedik Őrségi Félmaraton részleteit itt találhatjátok meg!

Gombos Kálmán

Megszokott helyszínről, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Làtogatóközpontból (Őriszentpéter, Városszer 57.) – de új útvonalon halad a 7. Őrségi Félmaraton. Az idei dátum pedig: október 25-én, szombaton lesz. Az öt kilométeres „Short run” távon kívül választható lesz negyedmaraton (11,2 km) és a félmaraton, ami pedig az itt megszokott 24 kilométeres táv lesz. A rövid távon tíz éven felüliek indulhatnak, félmaratonon viszont csak 14 éven felüliek.

Őrségi Félmaraton: megvan az idei helyszín és időpont!
Őrségi Félmaraton: megvan az idei helyszín és időpont!
Fotó: VN/Unger Tamás

Az Őrség fővárosában

Ebben az évben nem Nagyrákos és Ispánk környéke, hanem Őriszentpéter bel- és külterülete lesz a bejárható – pontosabban befutható – útvonal. A rendező csapat, a Goodfoot vezetője, Petz Emese lapunknak elmondta: most is 400 főt várnak összesen – azaz, a három távon együtt. Elvileg a helyszínen is lehet nevezni, ám az előnevezési listák komoly ütemben telnek máris: jelenleg körülbelül 25 hely már elkelt. Szóval: érdemes megfontolni, időben regisztrálni!

Nevezés ezen a linken lehetséges. A tavalyi versenyről itt írtunk, minden további információ pedig a Goodfoot honlapján található meg.

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu