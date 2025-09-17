2 órája
Hetedszerre is nekifutnak az Őrségnek: íme az idei félmaraton részletei!
Az idei őszön sem maradhat el a népszerű rendezvény – máris óriási az érdeklődés rá! A hetedik Őrségi Félmaraton részleteit itt találhatjátok meg!
Megszokott helyszínről, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Làtogatóközpontból (Őriszentpéter, Városszer 57.) – de új útvonalon halad a 7. Őrségi Félmaraton. Az idei dátum pedig: október 25-én, szombaton lesz. Az öt kilométeres „Short run” távon kívül választható lesz negyedmaraton (11,2 km) és a félmaraton, ami pedig az itt megszokott 24 kilométeres táv lesz. A rövid távon tíz éven felüliek indulhatnak, félmaratonon viszont csak 14 éven felüliek.
Az Őrség fővárosában
Ebben az évben nem Nagyrákos és Ispánk környéke, hanem Őriszentpéter bel- és külterülete lesz a bejárható – pontosabban befutható – útvonal. A rendező csapat, a Goodfoot vezetője, Petz Emese lapunknak elmondta: most is 400 főt várnak összesen – azaz, a három távon együtt. Elvileg a helyszínen is lehet nevezni, ám az előnevezési listák komoly ütemben telnek máris: jelenleg körülbelül 25 hely már elkelt. Szóval: érdemes megfontolni, időben regisztrálni!
Nevezés ezen a linken lehetséges. A tavalyi versenyről itt írtunk, minden további információ pedig a Goodfoot honlapján található meg.
