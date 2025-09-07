1 órája
Összeégett egy férfi arca Vasváron - Futva menekült ki a tűzből - fotók, videó
Összeégett egy férfi arca, aki lakótársával együtt menekült a lángoló házukból szombat este Vasváron, a mentők kórházba vitték. Társa nem sérült meg, pedig a ház tulajdonosa nem ébresztette fel, amikor kirohant. Az volt a szerencséje, hogy felébredt, amikor elment az áram. A szomszédok hívták a tűzoltókat, a házban ráadásul nem volt vezetékes víz. Azt mondják, a férfi gyűjtögetett és a rengeteg felhalmozott szemét és papír meggyulladt, amikor begyújtott a kályhába - tudta meg a TV2 Tények.
Összeégett egy férfi arca - Előzmény
Tűz pusztított VasváronFotók: Wolf Ferenc
Hatalmas tűz ütött ki szombaton este, miután kigyulladt egy családi ház Vasváron, a Hármashegy III. utcában. Az épület tetőszerkezete égett teljes terjedelmében, a lángokat a helyi önkormányzati és a körmendi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el.