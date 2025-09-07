Összeégett egy férfi arca Vasváron - Futva menekült ki a tűzből - fotók, videó

Összeégett egy férfi arca, aki lakótársával együtt menekült a lángoló házukból szombat este Vasváron, a mentők kórházba vitték. Társa nem sérült meg, pedig a ház tulajdonosa nem ébresztette fel, amikor kirohant. Az volt a szerencséje, hogy felébredt, amikor elment az áram. A szomszédok hívták a tűzoltókat, a házban ráadásul nem volt vezetékes víz. Azt mondják, a férfi gyűjtögetett és a rengeteg felhalmozott szemét és papír meggyulladt, amikor begyújtott a kályhába - tudta meg a TV2 Tények.

Forrás: Wolf Ferenc

