Óriási bulik voltak a hétvégén Vasban: fotókat is mutatunk, hogy te is meg tudd nézni

Jobbnál jobb programok voltak az elmúlt hétvégén Vas megyében, szüreti felvonulások, Lord-koncert és családi nap. Összegyűjtöttük az elmúlt hétvége legfontosabb vasi történéseit, így, ha valamiről lemaradt volna, azt most pótolhatja.

Kőszegi szüret

Színes-hangos felvonulás volt Kőszeg utcáin, így zajlott a Kőszegi szüret. Sok-sok fotón keresztül mutatjuk be a látványos felvonulást.

Pálinkaszezon Vas megyében

Bár a tavaszi fagykár és a nyári aszály rányomta bélyegét a gyümölcstermésre, de aki tehette, gyűjtött cefrének valót. Folyamatosan érkeznek a hordók a vönöcki bér-és kereskedemi főzdébe, ahol a jó párlat nyomába eredtünk. Az idei pálinkaszezonról jelentünk.

Baleset

Sajnos szomorú eseményről is be kellet számolnunk, ugyanis baleset történt az M80-as autóúton, két autó összeütközött. Ráadásul, az egyik gépkocsin egy lószállító is volt.

A kormányhivatal családi napja

Hatalmas sikert aratott a Vas Vármegyei Kormányhivatal családi napja, amit a Haladás Sportkomplexum udvarán tartottak szombat délután. Az eseményt hagyományteremtő szándékkal rendezték meg. Főzőversennyel egybekötött családi napot szervezett a Vas Vármegyei Kormányhivatal. 

Nyitott porták

Megrendezték a nyitott porták programsorozat nyitórendezvényét Cákon. Több mint 30 családi gazdaság nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt szombaton, hogy bepillantást engedjenek a vidéki élet szépségeibe, az állattartás, a növénytermesztés és a gasztronómia világába.

Lord-koncert

Lord-koncert volt a Sághegyi Szüreti Napokon. Az esemény szombat esti programja a hagyományok szerint nagykoncert volt a celldömölki KMKK előtt felállított szabadtéri színpadon. A Lord zenekar népszerűsége töretlen: kicsordult a közönség a Dr. Géfin térről. 

Természetesen nem csak a Lord-koncerten, de a felvonuláson is ott voltunk Celldömölkön. Ilyen volt a Sághegyi Szüreti Napok Celldömölkön - fotókon kísérhetjük végig a nagy menetet.

 

