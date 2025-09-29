3 órája
Óriási bulik voltak a hétvégén Vasban: fotókat is mutatunk, hogy te is meg tudd nézni
Jobbnál jobb programok voltak az elmúlt hétvégén Vas megyében, szüreti felvonulások, Lord-koncert és családi nap. Összegyűjtöttük az elmúlt hétvége legfontosabb vasi történéseit, így, ha valamiről lemaradt volna, azt most pótolhatja.
Kőszegi szüret
Színes-hangos felvonulás volt Kőszeg utcáin, így zajlott a Kőszegi szüret. Sok-sok fotón keresztül mutatjuk be a látványos felvonulást.
Kőszegi szüret: színes-hangos felvonulás a város utcáin - sok fotóval és videóval
Pálinkaszezon Vas megyében
Bár a tavaszi fagykár és a nyári aszály rányomta bélyegét a gyümölcstermésre, de aki tehette, gyűjtött cefrének valót. Folyamatosan érkeznek a hordók a vönöcki bér-és kereskedemi főzdébe, ahol a jó párlat nyomába eredtünk. Az idei pálinkaszezonról jelentünk.
Főnek a szilvák, felkészülnek az almák - csúcsra jár a szezon a pálinkafőzdében
Baleset
Sajnos szomorú eseményről is be kellet számolnunk, ugyanis baleset történt az M80-as autóúton, két autó összeütközött. Ráadásul, az egyik gépkocsin egy lószállító is volt.
A kormányhivatal családi napja
Hatalmas sikert aratott a Vas Vármegyei Kormányhivatal családi napja, amit a Haladás Sportkomplexum udvarán tartottak szombat délután. Az eseményt hagyományteremtő szándékkal rendezték meg. Főzőversennyel egybekötött családi napot szervezett a Vas Vármegyei Kormányhivatal.
Hatalmas sikert aratott a Vas Vármegyei Kormányhivatal családi napja - sok képet hoztunk
Nyitott porták
Megrendezték a nyitott porták programsorozat nyitórendezvényét Cákon. Több mint 30 családi gazdaság nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt szombaton, hogy bepillantást engedjenek a vidéki élet szépségeibe, az állattartás, a növénytermesztés és a gasztronómia világába.
Feltárul a vidék: ízek, illatok, hagyományok a Vasfüggöny mentén - fotók
Lord-koncert
Lord-koncert volt a Sághegyi Szüreti Napokon. Az esemény szombat esti programja a hagyományok szerint nagykoncert volt a celldömölki KMKK előtt felállított szabadtéri színpadon. A Lord zenekar népszerűsége töretlen: kicsordult a közönség a Dr. Géfin térről.
Lord-koncert a Sághegyi Szüreti Napokon: szombaton kicsordult a közönség a Dr. Géfin térről - fotók
Természetesen nem csak a Lord-koncerten, de a felvonuláson is ott voltunk Celldömölkön. Ilyen volt a Sághegyi Szüreti Napok Celldömölkön - fotókon kísérhetjük végig a nagy menetet.
Sághegyi Szüreti Napok Celldömölkön: színes, népes menet vonult végig a városon - sok fotót hoztunk