Óriási bulival búcsúztatta a nyarat Vas megye (fotók)
Összegyűjtöttük az elmúlt hétvége legparádésabb vasi történéseit. Fotókon keresztül meséljük el, milyen volt a nyár utolsó hétvégéje Vasban, hogyha valamiről lemaradtál volna, azt most pótolhatod.
A hétvége egyik legjobban várt eseménye a velemi Asztalkő Fesztivál volt. Pénteken este a Magna Cum Laude adott koncertet a velemi Asztalkő Fesztiválon - a közönség esőkabátban, esernyővel is kitartott. Ma este: előbb Ocho Macho, aztán Zaporozsec. Közben hétig nyitva a gyerekudvar, a vásár, pódiumműsorok zajlanak.
Asztalkő Fesztivál 2025Fotók: Unger Tamás
A velemi Asztalkő Fesztivál szombat esti nagykoncertjeit sem kerülte el az eső - de a közönség nem hagyta cserben az Ocho Macho zenekart.
Ocho Macho az asztalkő FesztiválonFotók: Kóbor Szonja
Szombaton este az Ocho Macho fellépését a Zaporozsec koncertje követte. Hiába, Alpokalja, hiába, augusztus utolsó napjai - megjött az eső. De a közönség - amint azt galériánk mutatja - kitartott.
A Zaporozsec az Asztalkő FesztiválonFotók: Kóbor Szonja
Az egész programsorozatot végigkísértük részletesen és fotókkal mutatjuk be a hangulatot.
Asztalkő fesztivál szombatFotók: Gombos Kálmán
Brandnyúl megszokott lendületétől és vidámságától még a nap is kisütött Velemben, hiszen "ahol a nyuszi, ott a buli!" A gyerekek önfeledten táncoltak, szüleik pedig mosolyogva hallgatták a számukra is szórakoztató gyermekműsort.
Brandnyúl az Asztalkő fesztiválonFotók: Kóbor Szonja
Törőcsik Franciska színésznővel is lehetett találkozni a fesztiválon, csak ő megfordította a szerepeket és ő kérdezte a közönséget.
Törőcsik Franciska az Asztalkő FesztiválonFotók: Kóbor Szonja
Szombaton kezdetét vett a Vasi vadásznap Celldömölkön, amiről szintén sok fotót hoztunk.
Vasi vadásznap Celldömölk 1/2Fotók: Cseh Gábor
Vasi vadásznap Celldömölk 2/2Fotók: Cseh Gábor
Vasi vadásznap Celldömölkön - reggeltől estigFotók: Giczi Sándor
Jákon tartották a Hömbölde Fesztivált, ahol Vastag Csaba is fellépett a közönség nagy örömére.
Vastag Csabával a jáki Hömbölde FesztiválonFotók: Cseh Gábor