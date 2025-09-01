szeptember 1., hétfő

Nyár zárás

35 perce

Óriási bulival búcsúztatta a nyarat Vas megye (fotók)

Összegyűjtöttük az elmúlt hétvége legparádésabb vasi történéseit. Fotókon keresztül meséljük el, milyen volt a nyár utolsó hétvégéje Vasban, hogyha valamiről lemaradtál volna, azt most pótolhatod.

Vaol.hu

A hétvége egyik legjobban várt eseménye a velemi Asztalkő Fesztivál volt. Pénteken este a Magna Cum Laude adott koncertet a velemi Asztalkő Fesztiválon - a közönség esőkabátban, esernyővel is kitartott. Ma este: előbb Ocho Macho, aztán Zaporozsec. Közben hétig nyitva a gyerekudvar, a vásár, pódiumműsorok zajlanak. 

Asztalkő Fesztivál 2025

Fotók: Unger Tamás

A velemi Asztalkő Fesztivál szombat esti nagykoncertjeit sem kerülte el az eső - de a közönség nem hagyta cserben az Ocho Macho zenekart. 

Ocho Macho az asztalkő Fesztiválon

Fotók: Kóbor Szonja

Szombaton este az Ocho Macho fellépését a Zaporozsec koncertje követte. Hiába, Alpokalja, hiába, augusztus utolsó napjai - megjött az eső. De a közönség - amint azt galériánk mutatja - kitartott. 

A Zaporozsec az Asztalkő Fesztiválon

Fotók: Kóbor Szonja

Az egész programsorozatot végigkísértük részletesen és fotókkal mutatjuk be a hangulatot.

Asztalkő fesztivál szombat

Fotók: Gombos Kálmán

Brandnyúl megszokott lendületétől és vidámságától még a nap is kisütött Velemben, hiszen "ahol a nyuszi, ott a buli!" A gyerekek önfeledten táncoltak, szüleik pedig mosolyogva hallgatták a számukra is szórakoztató gyermekműsort.

Brandnyúl az Asztalkő fesztiválon

Fotók: Kóbor Szonja

Törőcsik Franciska színésznővel is lehetett találkozni a fesztiválon, csak ő megfordította a szerepeket és ő kérdezte a közönséget.

Törőcsik Franciska az Asztalkő Fesztiválon

Fotók: Kóbor Szonja

Szombaton kezdetét vett a Vasi vadásznap Celldömölkön, amiről szintén sok fotót hoztunk.

Vasi vadásznap Celldömölk 1/2

Fotók: Cseh Gábor

Vasi vadásznap Celldömölk 2/2

Fotók: Cseh Gábor

Vasi vadásznap Celldömölkön - reggeltől estig

Fotók: Giczi Sándor

Jákon tartották a Hömbölde Fesztivált, ahol Vastag Csaba is fellépett a közönség nagy örömére.

Vastag Csabával a jáki Hömbölde Fesztiválon

Fotók: Cseh Gábor

 

