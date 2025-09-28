Őszi diákmunka: több diák szeretne dolgozni, mint ahány állás van

Az őszi diákmunka kereslet-kínálati viszonyai megváltoztak az elmúlt hónapokban: a Vas megyei munkaközvetítők szerint több fiatal szeretne dolgozni, mint ahány álláslehetőség jelenleg elérhető. Rozmann Balázs, egy vasi munkaközvetítő vezetője arról számolt be, hogy míg korábban inkább a cégek keresték a fiatalokat, idén tavasszal és nyáron is az volt a jellemző, hogy sok diák nem tudott elhelyezkedni, hiába jelentkezett szívesen.

Őszi diákmunka: melyik munkák a legnépszerűbbek Vasban?

Fotó: Kóbor Szonja

Az okok között szerepel a cégek visszafogottabb munkaerőigénye, valamint a nyári rossz időjárás, amely a vendéglátásban és a strandokon megszokott nagyobb diáklétszámot csökkentette. Az őszi időszakban pedig a hangsúly áttevődik a klasszikus területekre: az áruházakban kasszázás és árufeltöltés, a ruhaboltokban vásárlók kiszolgálása, árurendezés és próbafülkék kezelése a leggyakoribb munkalehetőség.

A fizikai kisegítés a gyárakban szintén állandó lehetőség, de a diákok körében a legnépszerűbb továbbra is az irodai munka. Ezt azonban jellemzően azok tudják vállalni, akik már szakirányban tanulnak, vagy képesítéssel rendelkeznek. Az ilyen pozíciók sokszor szakmai gyakorlatot is biztosítanak, amely hosszú távon a diák pályafutását is megalapozhatja. Előfordul, hogy a diákmunkából közvetlenül főállás lesz – ahogy nemrég egy mérnökhallgató esetében is, aki október végéig még diákként dolgozik, novembertől viszont már teljes munkaidős munkavállaló lesz.

Hogyan segítenek a közvetítők a fiataloknak?

A szövetkezetek igyekeznek segíteni a középiskolásokat is: bár közvetlenül nem tudnak szakmai gyakorlatot vagy közösségi szolgálatot biztosítani, partnereiken keresztül lehetőséget teremtenek.