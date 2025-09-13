Őszi reggeli slágerlista: ha ezt az 5 vasi dalt hallgatod reggel, biztosan jó napod lesz!

Őszi reggeleken sokan hallgatunk zenét munkába, iskolába menet, de olykor előfordul, hogy nem tudjuk, mi lenne a legjobb aznap nekünk. Ehhez nyújt segítségeit mai slágerlistánk!

Nincs jobb, mint jobbnál jobb dalokkal feltöltődni egy őszi reggelen.

Forrás: StockCake

1. Bolondok Aranya: Szépnek lássa; legyen szó az őszről vagy az egész világról

Lá lá lá, avagy jó reggelt! A Bolondok Aranya szépnek látja az egész világot, tegyél te is így! Nem is lehet jobb módja egy hosszú őszi nap kezdésének, mint meghallgatni Doma Bence formációjának új dalát, akivel nemrégiben egy hosszabb interjú során beszélgettünk a jövőbeli tervekről, új hangok kereséséről.

2. Zaporozsec: Senki más

Milyen az, amikor valaki annyira elragad bennünket, mint Senki más? A felhők felett szárnyalós dal a zuhanás peremén táncoltat minket a szerelemtől. A dal utolsó harmadánál megérkező női vokál visszahúz minket a felhőkbe, és átszárnyalunk az őszi reggelek melankóliájának egén egy Zaporozseccel.

3. Andalgó: Mást nem látok

Léhárt Mira és Polgár Patrik duójának bandája 2023 nyarán dobta ki nekünk a legjobb ébredezős dalt, a Mást nem látok-ot. Mi pedig azóta mást nem látunk, csak, hogy koncertről koncertre egyre többen éneklik velük a sorokat, melyben keressük a helyünket a nagyvilágon - és az őszi reggelekben is.

4. Elefánt: Szerelem

Az ősz hoz magával egy lassulást, egy átszellemülést, aminek hangulatát a jáki származású Szendrői Csaba zenekara, az Elefánt meghozza nekünk Szerelem című dalával. Bár a címből egy vidámabb érzésre számítunk, egy hűvös őszi reggelhez tökéletesen dukál a dal fokozatos felépülése: felpörget, mint egy dupla eszpresszó.

5. Autórádió: Szerelmes

Metaforahegyeken át érkezünk meg célállomásunkra, ha a slágerlistánk utolsó dala a Szerelmes. És milyen jól is tesszük! Ki ne szeretné, hogy egy hűvös reggelen fülre akaszott cseresznyepárhoz, pillangó két szárnyához, vagy egy gólyapárhoz hasonlítanák a szerelmét? A szombathelyi zenekar legújabb dala slágergyanús, vigyázz, egész napra is képes a fejedbe bújni!

