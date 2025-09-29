Őszi szünet: változtattak, ez lesz az első napja

Az őszi szünet rendszerint egy teljes hét, mindig nagyon várják az iskolások és a tanárok is, hiszen ez a tanév első nagyobb pihenője. 2025-ben hosszabb szünettel számolhatnak a családok, majd két hetet tudnak tanulás nélkül tölteni a diákok októberben.

Nemrég kezdődött, de máris itt van az őszi szünet

Őszi szünet: itt a pontos időpontja 2025-ben

Az őszi szünetben idén két ünnepnap is lesz, ezért a 2025-ös őszi szünet hosszú lesz. Október 23-án kezdődik – amely nemzeti ünnep is -, és november 2-ig tart. Azaz az utolsó tanítása nap az őszi szünet előtt október 22. (szerda), míg a szünet utáni első tanítása nap november 3. (hétfő).