Pihenés

2 órája

Őszi szünet: változtattak, ez lesz az első napja

Címkék#szünet időpont#őszi szünet#tanár#diák#tanév

Nemsokára kezdődik. Minden korábbinál hosszabb lesz, 11 pihenőnap jut a diákoknak ősszel. Itt az őszi szünet időpontja.

Vaol.hu

Az őszi szünet rendszerint egy teljes hét, mindig nagyon várják az iskolások és a tanárok is, hiszen ez a tanév első nagyobb pihenője. 2025-ben hosszabb szünettel számolhatnak a családok, majd két hetet tudnak tanulás nélkül tölteni a diákok októberben.

őszi szünet
Nemrég kezdődött, de máris itt van az őszi szünet
Forrás: MW / Havran Zoltán

Őszi szünet: itt a pontos időpontja 2025-ben

Az őszi szünetben idén két ünnepnap is lesz, ezért a 2025-ös őszi szünet hosszú lesz. Október 23-án kezdődik – amely nemzeti ünnep is -, és november 2-ig tart. Azaz az utolsó tanítása nap az őszi szünet előtt október 22. (szerda), míg a szünet utáni első tanítása nap november 3. (hétfő).

Ez az idei tanév menetrendje

A végleges rendelet szerint az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2025. november 3. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13. (hétfő).

A nyári szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. június 19. (péntek) lesz.

 

