2 órája
Őszi szünet: változtattak, ez lesz az első napja
Nemsokára kezdődik. Minden korábbinál hosszabb lesz, 11 pihenőnap jut a diákoknak ősszel. Itt az őszi szünet időpontja.
Az őszi szünet rendszerint egy teljes hét, mindig nagyon várják az iskolások és a tanárok is, hiszen ez a tanév első nagyobb pihenője. 2025-ben hosszabb szünettel számolhatnak a családok, majd két hetet tudnak tanulás nélkül tölteni a diákok októberben.
Őszi szünet: itt a pontos időpontja 2025-ben
Az őszi szünetben idén két ünnepnap is lesz, ezért a 2025-ös őszi szünet hosszú lesz. Október 23-án kezdődik – amely nemzeti ünnep is -, és november 2-ig tart. Azaz az utolsó tanítása nap az őszi szünet előtt október 22. (szerda), míg a szünet utáni első tanítása nap november 3. (hétfő).
Ez az idei tanév menetrendje
A végleges rendelet szerint az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2025. november 3. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13. (hétfő).
A nyári szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. június 19. (péntek) lesz.
