Magas szakmai elismerést kapott a szombathelyi kórház osztályvezető főorvosa

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hivatalos oldalán számolt arról, hogy Dr. de Jonge Tamás, az Ortopédiai Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa, egyetemi docens, a Magyar Ortopédiai Társaság és a Magyar Traumatológiai Társaság Székesfehérvárott megrendezett 2025. évi kongresszusán vehette át a magyar ortopédia legmagasabb szakmai elismerését jelentő Dollinger Gyula díjat, majd ezt követően díszelőadást tartott 35 éves szakmai pályafutásáról.

Elismerést kapott az osztályvezető főorvos.

Forrás: VN

A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Ortopédiai Osztály osztályvezető főorvosa 2005 óta. Az általa vezetett osztály 2020-ban elnyerte a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szombathelyi Ortopédiai Külső Tanszék címet, ahol kialakította a modern és innovatív szemlélet alapú ortopédiai betegellátást és annak oktatását - írja a kórház oldalán.

