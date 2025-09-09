szeptember 9., kedd

Elismerés

Magas szakmai elismerést kapott a szombathelyi kórház osztályvezető főorvosa

Címkék#kórház#elismerés#orvos

Nagy megtiszteltetésben részesült Dr. de Jonge Tamás, aki rangos díjat vehetett át munkája elismeréseként.

Vaol.hu

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hivatalos oldalán számolt arról, hogy Dr. de Jonge Tamás, az Ortopédiai Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa, egyetemi docens, a Magyar Ortopédiai Társaság és a Magyar Traumatológiai Társaság Székesfehérvárott megrendezett 2025. évi kongresszusán vehette át a magyar ortopédia legmagasabb szakmai elismerését jelentő Dollinger Gyula díjat, majd ezt követően díszelőadást tartott 35 éves szakmai pályafutásáról.

Elismerést kapott az osztályvezető főorvos.
Dr. de Jonge Tamás Dollinger osztályvezető főorvos Gyula díjat kapott

A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Ortopédiai Osztály osztályvezető főorvosa 2005 óta. Az általa vezetett osztály 2020-ban elnyerte a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szombathelyi Ortopédiai Külső Tanszék címet, ahol kialakította a modern és innovatív szemlélet alapú ortopédiai betegellátást és annak oktatását - írja a kórház oldalán.

További érdekességeket a szombathelyi kórház oldalán olvashat.

 

