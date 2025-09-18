szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasi siker

1 órája

Szombathelyi joghallgató vehette át a rangos Deák Ferenc Ösztöndíjat az igazságügyi minisztertől

Címkék#Igazságügyi Minisztérium#Bosits Dorina#Deák Ferenc Ösztöndíj

Nagy megtiszteltetés érte a szombathelyi Bosits Dorinát: a fiatal joghallgató elnyerte az Igazságügyi Minisztérium által meghirdetett Deák Ferenc Ösztöndíjat. Az oklevelet ünnepélyes keretek között dr. Tuzson Bence igazságügyi miniszter adta át neki Budapesten.

Csabai Bernadett

Bosits Dorina, a szombathelyi fiatal joghallgató újabb szakmai mérföldkőhöz érkezett: az Igazságügyi Minisztérium pályázatán elnyerte a nagy presztízzsel bíró Deák Ferenc Ösztöndíjat, amelyet a tárca minden évben a legtehetségesebb és legígéretesebb jogászhallgatóknak ítél oda.

Bosits Dorina az Igazságügyi Minisztériumban átveszi az ösztöndíj oklevelét dr. Tuzson Bencétől
Bosits Dorina az Igazságügyi Minisztériumban átveszi az ösztöndíj oklevelét dr. Tuzson Bencétől
Forrás: Bosits Dorina

Deák Ferenc ösztöndíjat nyert a szombathelyi Bosits Dorina

Az ösztöndíjat igazoló oklevelet Dorina ünnepélyes keretek között vehette át Budapesten dr. Tuzson Bence igazságügyi minisztertől.

Nagyon boldoggá tett, hogy megkaptam ezt a díjat, először alig akartam elhinni, többször átolvastam a kapott emailt. Az alkotmány- és közigazgatási jogi szekcióba kerültem be, amit elsőként jelöltem meg. Ennek külön örültem

-  mondta el lapunknak a szombathelyi diák. 

Az ösztöndíj célja, hogy a hazai jogászképzésben tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményeket és közéleti teljesítményt felmutató hallgatók szakmai fejlődését támogassa - írja az Igazságügyi Minisztérium. A program tíz hónapon keresztül kínál szakmai programokat, mentorálási lehetőségeket, és valódi gyakorlati tapasztalatot ad a fiatal jogászoknak.

Többfordulós kiválasztási folyamatban vett részt

Dorina részletesen beszélt a kiválasztási folyamatról is. Mint mondta, a pályázat három fordulóból állt:

  • először komplex jelentkezési anyagot kellett beadnia, amelyben bemutatta eredményeit, motivációját és ajánlásokat is csatolt;
  • a második fordulóban egy 40 kérdésből álló írásbeli teszt várta a jelentkezőket, amely jogi alapismereteket, szövegértést és logikai készségeket mért;
  • végül a legjobb 80 hallgató szóbeli meghallgatáson vett részt, ahol szakmai terveikről, motivációjukról és a jogászi hivatás iránti elkötelezettségükről beszéltek.

A fiatal tehetség számára az ösztöndíj egyedülálló lehetőséget jelent, hiszen az év során az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárával dolgozhat majd együtt, ugyanis ő mentorálja majd.

Nagyon várom már a programokat és biztos vagyok benne, hogy sokat tanulhatok majd mind a többiektől, mind pedig a mentoroktól - zárta gondolatait.

Bosits Dorináról már korábban is írtunk, amikor elnyerte az „Év hallgatója” címet: fiatal kora ellenére számos jelentős elismerést tudhat magáénak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu