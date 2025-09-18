Szombathelyi joghallgató vehette át a rangos Deák Ferenc Ösztöndíjat az igazságügyi minisztertől

Bosits Dorina, a szombathelyi fiatal joghallgató újabb szakmai mérföldkőhöz érkezett: az Igazságügyi Minisztérium pályázatán elnyerte a nagy presztízzsel bíró Deák Ferenc Ösztöndíjat, amelyet a tárca minden évben a legtehetségesebb és legígéretesebb jogászhallgatóknak ítél oda.

Bosits Dorina az Igazságügyi Minisztériumban átveszi az ösztöndíj oklevelét dr. Tuzson Bencétől

Forrás: Bosits Dorina

Deák Ferenc ösztöndíjat nyert a szombathelyi Bosits Dorina

Az ösztöndíjat igazoló oklevelet Dorina ünnepélyes keretek között vehette át Budapesten dr. Tuzson Bence igazságügyi minisztertől.

Nagyon boldoggá tett, hogy megkaptam ezt a díjat, először alig akartam elhinni, többször átolvastam a kapott emailt. Az alkotmány- és közigazgatási jogi szekcióba kerültem be, amit elsőként jelöltem meg. Ennek külön örültem

- mondta el lapunknak a szombathelyi diák.

Az ösztöndíj célja, hogy a hazai jogászképzésben tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményeket és közéleti teljesítményt felmutató hallgatók szakmai fejlődését támogassa - írja az Igazságügyi Minisztérium. A program tíz hónapon keresztül kínál szakmai programokat, mentorálási lehetőségeket, és valódi gyakorlati tapasztalatot ad a fiatal jogászoknak.

Többfordulós kiválasztási folyamatban vett részt

Dorina részletesen beszélt a kiválasztási folyamatról is. Mint mondta, a pályázat három fordulóból állt:

először komplex jelentkezési anyagot kellett beadnia, amelyben bemutatta eredményeit, motivációját és ajánlásokat is csatolt;

a második fordulóban egy 40 kérdésből álló írásbeli teszt várta a jelentkezőket, amely jogi alapismereteket, szövegértést és logikai készségeket mért;

végül a legjobb 80 hallgató szóbeli meghallgatáson vett részt, ahol szakmai terveikről, motivációjukról és a jogászi hivatás iránti elkötelezettségükről beszéltek.

A fiatal tehetség számára az ösztöndíj egyedülálló lehetőséget jelent, hiszen az év során az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárával dolgozhat majd együtt, ugyanis ő mentorálja majd.

Nagyon várom már a programokat és biztos vagyok benne, hogy sokat tanulhatok majd mind a többiektől, mind pedig a mentoroktól - zárta gondolatait.

Bosits Dorináról már korábban is írtunk, amikor elnyerte az „Év hallgatója” címet: fiatal kora ellenére számos jelentős elismerést tudhat magáénak.