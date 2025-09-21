Rendkívüli bejelentést tett az OTP, ezt minden felhasználónak tudnia kell

Nagy bejelentést tett az OTP Bank, új szolgáltatást vezetnek be a tájékoztatás szerint - derült ki az Origo cikkéből.

Nagy bejelentést tett az OTP Bank

Mint írják, az Utalásőr a napjainkban leggyakoribb pénzügyi visszaélések közé tartozó átutalásos csalások ellen nyújthat védelmet a bank felhasználóinak. A funkciót beállítani az OTP MobilBankon keresztül lehet. A számlatulajdonos kijelölhet egy biztonsági meghatalmazottat, aki azonnal értesítést kap nagyobb tranzakciók esetén, szükség esetén pedig segíthet leállítani is a gyanús átutalást.

Egy rossz kattintás, vagy egy "banki ügyintézőnek" álcázott hívó és máris veszélybe kerülhet a pénzünk. A csalók gyakran nem technikai trükköket, hanem pszichológiai manipulációt alkalmaznak. Az OTP Bank új fejlesztése most abban segít, hogy a nagyobb összeget elutalása előtt legyen még valaki, aki rálát a tranzakcióra - tájékoztatott a pénzintézet.

