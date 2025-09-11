Otthon Start Program: Mindenki erre a válaszra várt, így vonatkozik a 3 százalékos hitel a zártkertekre

Korábban megírtuk, erős startot vett a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program. Népszerű az Otthon Start program.

Otthon Start program: utánajártunk, mi a helyzet a kerttulajdonosokkal

– Rengetegen érdeklődnek és rengetegen próbálják teljesíteni a feltételeket Vas vármegyében is. Sokan házasodnak, és vannak olyan is, akik tudatosan rákészülnek a jövő évi hitelfelvételre. Mindenki azon sakkozik, hogy megfeleljen. Aki megfelel, az pedig már álmai lakását keresi – erősítette meg Horváthné Kocsis Henrietta pénzügyi szakértő.

Az Otthon Start Program feltételei részletesen ismertek, mégis újra és újra adódnak kérdések - ezek egy része a zártkerti ingatlannal kapcsolatosak.

Otthon Start program zártkerti ingatlanra?

Az Otthon Start lakóingatlanokat enged finanszírozni. A zártkert nem belterületi ingatlan, így alapesetben nem is igényelhető rá a kedvezményes, 3 százalékos hitel. Egyes településeken, településrészeken előfordulhat, hogy az önkormányzat enged rá lakóingatlant építeni, miközben kivett lakóházként és udvarként kerül feltüntetésre a tulajdoni lapon, illetve az ingatlannyilvántartásban. Ebben az esetben a zártkerti ingatlan is lakóingatlannak számít, de mégsem igényelhető rá a kedvezményes hitel a külterület miatt, viszont ez nagyon ritka és keveseket érint - tájékoztatott Horváthné Kocsis Henrietta.

Gyakrabban előfordul azonban, hogy akinek egyszemélyben zártkerti tulajdona van, nem tudja: más lakóingatlanra igényelheti-e a 3 százalékos hitelt. A Szombathelyi Parkerdőben is számos érintett élhet például a kedvezményes hitel lehetőségével- magyarázta a szakértő.