1 órája
Otthon Start Program: Mindenki erre a válaszra várt, így vonatkozik a 3 százalékos hitel a zártkertekre
Sok az érdeklődő és sok az újonnan felmerülő kérdés. Ilyen például: kiskerttulajdonosként felvehetem a 3 százalékos hitelt? Pénzügyi szakértőt kérdeztünk, aki megerősítette: pörög az Otthon Start program.
Korábban megírtuk, erős startot vett a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program. Népszerű az Otthon Start program.
– Rengetegen érdeklődnek és rengetegen próbálják teljesíteni a feltételeket Vas vármegyében is. Sokan házasodnak, és vannak olyan is, akik tudatosan rákészülnek a jövő évi hitelfelvételre. Mindenki azon sakkozik, hogy megfeleljen. Aki megfelel, az pedig már álmai lakását keresi – erősítette meg Horváthné Kocsis Henrietta pénzügyi szakértő.
Az Otthon Start Program feltételei részletesen ismertek, mégis újra és újra adódnak kérdések - ezek egy része a zártkerti ingatlannal kapcsolatosak.
Otthon Start program zártkerti ingatlanra?
Az Otthon Start lakóingatlanokat enged finanszírozni. A zártkert nem belterületi ingatlan, így alapesetben nem is igényelhető rá a kedvezményes, 3 százalékos hitel. Egyes településeken, településrészeken előfordulhat, hogy az önkormányzat enged rá lakóingatlant építeni, miközben kivett lakóházként és udvarként kerül feltüntetésre a tulajdoni lapon, illetve az ingatlannyilvántartásban. Ebben az esetben a zártkerti ingatlan is lakóingatlannak számít, de mégsem igényelhető rá a kedvezményes hitel a külterület miatt, viszont ez nagyon ritka és keveseket érint - tájékoztatott Horváthné Kocsis Henrietta.
Gyakrabban előfordul azonban, hogy akinek egyszemélyben zártkerti tulajdona van, nem tudja: más lakóingatlanra igényelheti-e a 3 százalékos hitelt. A Szombathelyi Parkerdőben is számos érintett élhet például a kedvezményes hitel lehetőségével- magyarázta a szakértő.
Ha valakinek olyan lakóháza van, amely a tulajdoni lapon zártkert besorolású, kivett lakóingatlan, gazdasági épület, udvar címszóval rendelkezik, az nem veszíti el a jogosultságát az Otthon Start hitelre, hiába van 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányada, hiszen ezek külterületi ingatlanok és emiatt kivételt képeznek. Azaz: más lakóingatlanra igénybe veheti a 3 százalékos hitelt, mint első lakáshoz jutó - húzta alá Horváthné Kocsis Henrietta.
