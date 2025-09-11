szeptember 11., csütörtök

Özönvíz zúdult az Őrségre az éjszaka

Címkék#Őrségben#csapadék#gomba#Nagyrákos

Gombos Kálmán

Míg Kőszegen 21 mm, addig az Őrségben egy nap, vagyis 24 óra alatt 32 mm csapadék zúdult le! Ezt osztotta meg Nagyrákos polgármestere, Németh Istvánné Baksa Eszter közösségi oldalán. A hirtelen jött, hatalmas mennyiségű víz több helyen gondokat is okozott, és még csütörtökön délelőtt is számos nyoma maradt. Németh Istvánné lányától, Németh Ildikótól friss fotókat is kaptunk: óriási pocsolyák – de friss gombák is jelzik a bőséges égi áldás nyomait.

Özönvíz zúdult az Őrségre
Özönvíz zúdult az Őrségre
Fotó: VN/Németh Ildikó

 

Özönvíz zúdult az Őrségre
Fotó: VN/Németh Ildikó

 

 

