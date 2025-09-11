Természet
12 perce
Özönvíz zúdult az Őrségre az éjszaka
Míg Kőszegen 21 mm, addig az Őrségben egy nap, vagyis 24 óra alatt 32 mm csapadék zúdult le! Ezt osztotta meg Nagyrákos polgármestere, Németh Istvánné Baksa Eszter közösségi oldalán. A hirtelen jött, hatalmas mennyiségű víz több helyen gondokat is okozott, és még csütörtökön délelőtt is számos nyoma maradt. Németh Istvánné lányától, Németh Ildikótól friss fotókat is kaptunk: óriási pocsolyák – de friss gombák is jelzik a bőséges égi áldás nyomait.
