Vasi siker

2 órája

A Michelin Guide ajánlásába került a Pajta étterem szállása, a Kástu

A gasztronómiai csillag mellé így már a szálláshely is nemzetközi figyelmet kapott. A Pajta étteremhez tartozó Kástu kabinok is bekerültek a rangos Michelin Guide ajánlásai közé.

Vaol.hu

Nemcsak a fine dining élmények miatt érdemes útra kelni az Őrségbe: immár a Pajta étteremhez tartozó szálláshely, a Kástu is helyet kapott a Michelin Guide ajánlott hoteljei között. Ez a kitüntetés egyaránt jelzi a Pajta gasztronómiai kiválóságát és a Kástu minőségi vendéglátását, így a hely egyszerre étteremként és prémium szállásként is nemzetközi hírnevet szerzett.

Pajta
A Pajta étteremhez kapcsolódó szálláshely bekerült a rangos Michelin Guide ajánlásai közé 
Fotó: VN/Pajta Étterem hivatalos oldala

Mit kell tudni a Kásturól?

A régóta dédelgetett álomból született szálláshely hét, pároknak szánt modern faházból áll, amelyek teljes egészében a természet közelségét és a letisztult minimalizmust ötvözik. A kabinok tervezője ugyanaz az U. Nagy Gábor Ybl- és Kós Károly-díjas építész, aki a Pajtát is megálmodta. A hálóból a csillagos eget, a zuhanyzóból rétet látni, a konyhafülkében pedig prémium borhűtő és filterkávé várja a vendégeket. A kabinok neve – „kástu” – a régi őrségi éléskamrákra utal, amelyek új értelmet kaptak ebben a modern, tájba simuló formában - írják a hely weboldalán.

A Pajta Michelin-csillaga után újabb elismerés

A Pajta étterem 2024-ben kapta meg első Michelin-csillagát, most pedig szálláshelye is bekerült a Michelin ajánlottak közé. Ez ritka kettős siker: kevés hely büszkélkedhet egyszerre csillagos konyhával és a legjobb nemzetközi szálláshelyek közé sorolt kabinokkal.

A tulajdonosok, Kvaszniczáné Marjai Flóra és férje, Ferenc szerint a Kástu a Pajta-élmény kiegészítése volt.
– Régóta éreztük vendégeink igényét egy olyan szállásra, amely stílusban követi az éttermet, és teljes élményt nyújt. A Pajtával és a Kástuval együtt olyan szolgáltatást kínálunk, amely bárhol a világon megállja a helyét – mondták.

Az Őrség szívében így mostantól a kulináris felfedezők, a természet közelségére vágyók és a csendes elvonulást kereső párok is megtalálhatják a tökéletes kombinációt: Michelin-csillagos gasztronómiát és a világ élvonalába sorolt szállásélményt.

 

 

