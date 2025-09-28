3 órája
Tizenöt éve szabad a pálinkafőzés - erre emlékeztet V. Németh Zsolt
Tizenöt éve Becsehelyen csordult ki az első szabadon főzött pálinka - írja közösségi oldalán V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője.
V. Németh Zsolt közösségi oldalán azt írja: 2010-ben javasolta Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy adják vissza az embereknek a szabad pálinkafőzés jogát. Ő mindezt jövedékiadó-mentességgel megfejelve beemelte a kormány akciótervébe, és fordulatokban gazdag szabadságharcukat győzelemre vitte az Európai Uniós színtéren is.
Szabad a pálinkafőzés
Tizenöt éve Becsehelyen csordult ki az első szabadon főzött pálinka. Ma jobbnál jobb párlatokkal jelentek meg az egykori résztvevők és azóta csatlakozott barátaink, mindazok, akiknek örömet okoz egyedi, különleges, saját termék előállítása, hagyományaink megélése és átörökítése - fogalmaz a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője.
