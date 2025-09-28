szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pálinka

3 órája

Tizenöt éve szabad a pálinkafőzés - erre emlékeztet V. Németh Zsolt

Címkék#V. Németh Zsolt#pálinka#pálinkafőzés

Tizenöt éve Becsehelyen csordult ki az első szabadon főzött pálinka - írja közösségi oldalán V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

Vaol.hu

 V. Németh Zsolt közösségi oldalán azt írja: 2010-ben javasolta Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy adják vissza az embereknek a szabad pálinkafőzés jogát. Ő mindezt jövedékiadó-mentességgel megfejelve beemelte a kormány akciótervébe, és fordulatokban gazdag szabadságharcukat győzelemre vitte az Európai Uniós színtéren is. 

15 éves szabad a pálinkafőzés - az első koccintás Becsehelyen
15 éves szabad a pálinkafőzés - az első koccintás Becsehelyen
Fotó: V. Németh Zsolt facebok

Szabad a pálinkafőzés

Tizenöt éve Becsehelyen csordult ki az első szabadon főzött pálinka. Ma jobbnál jobb párlatokkal jelentek meg az egykori résztvevők és azóta csatlakozott barátaink, mindazok, akiknek örömet okoz egyedi, különleges, saját termék előállítása, hagyományaink megélése és átörökítése - fogalmaz a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu