Tizenöt éve szabad a pálinkafőzés - erre emlékeztet V. Németh Zsolt

V. Németh Zsolt közösségi oldalán azt írja: 2010-ben javasolta Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy adják vissza az embereknek a szabad pálinkafőzés jogát. Ő mindezt jövedékiadó-mentességgel megfejelve beemelte a kormány akciótervébe, és fordulatokban gazdag szabadságharcukat győzelemre vitte az Európai Uniós színtéren is.

15 éves szabad a pálinkafőzés - az első koccintás Becsehelyen

Fotó: V. Németh Zsolt facebok

Szabad a pálinkafőzés

Tizenöt éve Becsehelyen csordult ki az első szabadon főzött pálinka. Ma jobbnál jobb párlatokkal jelentek meg az egykori résztvevők és azóta csatlakozott barátaink, mindazok, akiknek örömet okoz egyedi, különleges, saját termék előállítása, hagyományaink megélése és átörökítése - fogalmaz a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője.