szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyományőrzés

1 órája

Főnek a szilvák, felkészülnek az almák - csúcsra jár a szezon a pálinkafőzdében

Címkék#cefre#cefrekészítés#Vönöck#pálinka#pálinkafőzés

A tavaszi fagykár és a nyári aszály rányomta bélyegét a gyümölcstermésre, de aki tehette, gyűjtött cefrének valót. Folyamatosan érkeznek a hordók a vönöcki bér-és kereskedemi főzdébe, ahol a jó párlat nyomába eredtünk. Az idei pálinkaszezonról jelentjük.

Cseh-Egyed Bernadett

Országos szinten hatalmas károkat okozott a fagy a sárgabarack ültetvényeken, így volt ez Vönöckön is. A majd fél hektárnyi kajszibarackból némi kóstoló jutott a családi manufaktúrának, de pálinkának való mennyiség nem termett. Elégedett azonban a szilvaterméssel Buti Károly, szépen adott az alma is. A szilva és a körte mennyisége nem a legoptimálisabb, de a minőségre nem lehet panasz. Jelenleg is tart az almaszüret, mind a négy fajta elegendő mennyiséget és jó minőséget produkált.  Mindez rányomja bélyegét az idei pálinkaszezonra.

Az idei pálinkaszezonról jelenjük
Az idei pálinkaszezonról jelenjük - Buti Károly és Buti Mónika a vönöcki bér-és kereskedelmi főzdében
Fotó: Cseh Gábor

Jó, ha tudja: pálinka vagy párlat?  

A vönöcki szeszfőzdében hagyományos kisüsti, kétlepárlásos technológiával készül a kereskedelmi célra szánt pálinka és a bérbe főzött párlat is. Eső és hűvös ide vagy oda, csütörtök reggel is folyamatosan érkeznek a hordók. Három főzőrendszerrel dolgoznak. Az egyikben most szilva fő, de érkezik még cseresznye, meggy, sárgabarack cefre is. Ezeket követi hamarosan az alma, körte, szőlő. - Valamennyi bérfőzető alapanyagát külön kezeljük, nagy gondossággal, odafigyeléssel - hangsúlyozza Buti Károly, miközben alapos illatmintát vesz.   

Megtudjuk: a legnépszerűbb gyümölcsök a bérfőzőknél továbbra is a klasszikusok: szilva, alma, sárgabarack, körte, cseresznye és meggy. Egyre gyakoribbak azonban a különlegesebb gyümölcsök, mint a füge, az eper, illetve a vadontermők. 

Átlagosan 100-300 liter közötti cefremennyiség a legjellemzőbb, de akadnak olyan ügyfelek is, akik 600-800 liter, vagy ennél is több alapanyaggal rendelkeznek. 

A tökéletes cefre titka  

  • A jó cefre olyan gyümölcsből áll, amelyet bármikor, bárki szívesen elfogyasztana, tehát: érett, egészséges, nem rothadt, penészes vagy koszos - hangsúlyozza a szakember. Buti Károly hozzáteszi: a gyümölcsöket lehetőség szerint magozzuk - a barackot mindenképpen -, majd ezt követően minél pépesebbre daráljuk. A kevésbé lédús gyümölcsökhöz adagoljunk vizet annak érdekében, hogy egy keverhető állagú alapanyagot kapjunk, különben nem tud megfelelően végbemenni az erjedés.   
  • A gyümölcspép pH értékére figyelni kell, fontos élesztővel beoltani, s szükség esetén pektinbontó enzimet is használhatunk. Az erjedési időszak optimális esetben 2-4 hét. A hordót csak háromnegyedik töltsük és semmi esetre se zárjuk le, hogy a képződő gázok távozni tudjanak. Lehetőség szerint 20-25 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a tűző napot feltétlenül kerülni kell, mert ennek hatására elhalnak az élesztőgombák.  
  • A főzetéssel pedig nem érdemes várni: minél frissebb, annál jobb. Ne felejtsük: a nem megfelelő minőségű cefréből a legjobb főzőmester sem tud kiváló minőségű párlatot készíteni.   

Mennyi párlat lesz a gyümölcsből?  

  • A végeredmény mennyisége a gyümölcsfajtától és a cefre minőségétől függ. 

Átlagosan egy minőségi cefréből a gyümölcs cukortartalmától függően 6-10 százaléknyi párlat nyerhető. A szilva és a meggy akár 10 százalék feletti hozamot is adhat, míg az alma, körte, cseresznye, sárgabarack 7-8 százalék körül teljesít. 

  • Ezek a kihozatali arányszámok nincsenek kőbe vésve. Korábban volt olyan év, amikor az almával jobb kihozatalt értünk el, mint a szilvával. S természetesen mindig a minőségi szempontoknak kell előtérben lenniük a mennyiségi “elvárások” mellett. 
  • A jó párlathoz semmiféle hozzáadott cukorra nincs szükség, s a hatályos jogi szabályozás szerencsére kifejezetten tiltja is annak használatát. Kizárólag a gyümölcs cukortartalmából alkohollá lebomlott cefre alapanyaggal szabad dolgozni - hangsúlyozza a szakember.  

Ha nincs külön kérés, 48 fokosra állítják be a tételeket. A tapasztalatok szerint az alacsonyabb - 50 fok alatti - alkoholtartalom jótékony hatással bír az íz-és illatanyagokra. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu