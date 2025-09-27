Főnek a szilvák, felkészülnek az almák - csúcsra jár a szezon a pálinkafőzdében

Országos szinten hatalmas károkat okozott a fagy a sárgabarack ültetvényeken, így volt ez Vönöckön is. A majd fél hektárnyi kajszibarackból némi kóstoló jutott a családi manufaktúrának, de pálinkának való mennyiség nem termett. Elégedett azonban a szilvaterméssel Buti Károly, szépen adott az alma is. A szilva és a körte mennyisége nem a legoptimálisabb, de a minőségre nem lehet panasz. Jelenleg is tart az almaszüret, mind a négy fajta elegendő mennyiséget és jó minőséget produkált. Mindez rányomja bélyegét az idei pálinkaszezonra.

Az idei pálinkaszezonról jelenjük - Buti Károly és Buti Mónika a vönöcki bér-és kereskedelmi főzdében

Fotó: Cseh Gábor

Jó, ha tudja: pálinka vagy párlat?

A vönöcki szeszfőzdében hagyományos kisüsti, kétlepárlásos technológiával készül a kereskedelmi célra szánt pálinka és a bérbe főzött párlat is. Eső és hűvös ide vagy oda, csütörtök reggel is folyamatosan érkeznek a hordók. Három főzőrendszerrel dolgoznak. Az egyikben most szilva fő, de érkezik még cseresznye, meggy, sárgabarack cefre is. Ezeket követi hamarosan az alma, körte, szőlő. - Valamennyi bérfőzető alapanyagát külön kezeljük, nagy gondossággal, odafigyeléssel - hangsúlyozza Buti Károly, miközben alapos illatmintát vesz.

Megtudjuk: a legnépszerűbb gyümölcsök a bérfőzőknél továbbra is a klasszikusok: szilva, alma, sárgabarack, körte, cseresznye és meggy. Egyre gyakoribbak azonban a különlegesebb gyümölcsök, mint a füge, az eper, illetve a vadontermők.

Átlagosan 100-300 liter közötti cefremennyiség a legjellemzőbb, de akadnak olyan ügyfelek is, akik 600-800 liter, vagy ennél is több alapanyaggal rendelkeznek.

A tökéletes cefre titka

A jó cefre olyan gyümölcsből áll, amelyet bármikor, bárki szívesen elfogyasztana, tehát: érett, egészséges, nem rothadt, penészes vagy koszos - hangsúlyozza a szakember. Buti Károly hozzáteszi: a gyümölcsöket lehetőség szerint magozzuk - a barackot mindenképpen -, majd ezt követően minél pépesebbre daráljuk. A kevésbé lédús gyümölcsökhöz adagoljunk vizet annak érdekében, hogy egy keverhető állagú alapanyagot kapjunk, különben nem tud megfelelően végbemenni az erjedés.

A gyümölcspép pH értékére figyelni kell, fontos élesztővel beoltani, s szükség esetén pektinbontó enzimet is használhatunk. Az erjedési időszak optimális esetben 2-4 hét. A hordót csak háromnegyedik töltsük és semmi esetre se zárjuk le, hogy a képződő gázok távozni tudjanak. Lehetőség szerint 20-25 fok körüli hőmérsékleten tároljuk, a tűző napot feltétlenül kerülni kell, mert ennek hatására elhalnak az élesztőgombák.

A főzetéssel pedig nem érdemes várni: minél frissebb, annál jobb. Ne felejtsük: a nem megfelelő minőségű cefréből a legjobb főzőmester sem tud kiváló minőségű párlatot készíteni.

Mennyi párlat lesz a gyümölcsből?

A végeredmény mennyisége a gyümölcsfajtától és a cefre minőségétől függ.

Átlagosan egy minőségi cefréből a gyümölcs cukortartalmától függően 6-10 százaléknyi párlat nyerhető. A szilva és a meggy akár 10 százalék feletti hozamot is adhat, míg az alma, körte, cseresznye, sárgabarack 7-8 százalék körül teljesít.

Ezek a kihozatali arányszámok nincsenek kőbe vésve. Korábban volt olyan év, amikor az almával jobb kihozatalt értünk el, mint a szilvával. S természetesen mindig a minőségi szempontoknak kell előtérben lenniük a mennyiségi “elvárások” mellett.

A jó párlathoz semmiféle hozzáadott cukorra nincs szükség, s a hatályos jogi szabályozás szerencsére kifejezetten tiltja is annak használatát. Kizárólag a gyümölcs cukortartalmából alkohollá lebomlott cefre alapanyaggal szabad dolgozni - hangsúlyozza a szakember.

Ha nincs külön kérés, 48 fokosra állítják be a tételeket. A tapasztalatok szerint az alacsonyabb - 50 fok alatti - alkoholtartalom jótékony hatással bír az íz-és illatanyagokra.