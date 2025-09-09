1 órája
Egyetemisták karrierépítését segítik
Karrierstart programot és STEM pályázatot indított egyetemisták számára a K&H, hogy már a felsőfokú tanulmányaik alatt elindíthassák a karrierjüket.
Újra megnyílt a K&H Csoport STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) pályázata a magyarországi, informatikai képzést folytató, felsőoktatási intézmények alapképzésben részt vevő hallgatói számára.
K&H Csoport STEM pályázata
A pályázat célja, hogy anyagi támogatással és szakmai projektmunkában való részvételi lehetőséggel segítse a hallgatók fejlődését. A fiatal szakemberek kiemelkedő szakmai vagy tudományos munkáját támogatják, amelyek új, innovatív megoldások kialakításához járulnak hozzá, és inspirációt nyújtanak társaik számára. A kiírás szerint három pályázat nyer pénzdíjat +1 különdíjban részesül. Az összesen egymillió forintos díjazással járó pályázatra már most lehet jelentkezni, öt izgalmas témakörben. Olyan témákat várnak, amelyek túlmutatnak az elméleten, az AI-tól a felhőalapú rendszereken át az adatelemzésig újszerű gyakorlati alkalmazásokat demonstrálnak. A résztvevők megmuthatják, miben tehetségesek, és miben szeretnének kiteljesedni. A pályázatokat tehát alapképzés kategóriában lehet benyújtani 2025. november 28-ig. Bővebb információ ezen a linken található.
Fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat
A következő tíz évben alaposan át kell alakulnia a magyar mezőgazdaságnak, ha meg akarja őrizni versenyképességét. Az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási helyzetek, a víz hiánya mind a talajban, mind pedig a ritkuló csapadékban nehezebbé teszi a gazdák számára a termelést. Elengedhetetlenek az innovatív ötletek a magyar agrárium ütésállóbbá és fenntarthatóbbá tétele érdekében, e gondolatmenet jelenik meg a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat célkitűzései között is, amelyre még egy hónapig jelentkezhetnek hazai alap-, mester- és PhD agrárképzésben tanuló hallgatók. A nyertesek nemcsak elismerést és médiafigyelmet kapnak, hanem lehetőséget is arra, hogy a nyereménnyel folytassák kutatásukat a beadott témában, és olyan innovatív megoldásokon dolgozzanak, amelyek valóban hozzájárulnak egy fenntarthatóbb mezőgazdasághoz.
K&H karrierstart! program
A K&H karrierstart! program keretében pedig 12 hónap alatt a résztvevők négy különböző szakmai területen próbálhatják ki magukat. Nemcsak feladatokat kapnak, hanem valós döntésekben is részt vehetnek, ötleteket vihetnek végig, és inspiráló vezetőktől tanulhatják meg, hogyan válik az elméletből gyakorlat, ezenfelül megismerhetik a bankon belüli mesterséges intelligencia alkalmazásokat, mint a Microsoft Copilot.