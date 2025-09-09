Egyetemisták karrierépítését segítik

Újra megnyílt a K&H Csoport STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) pályázata a magyarországi, informatikai képzést folytató, felsőoktatási intézmények alapképzésben részt vevő hallgatói számára.

K&H Csoport STEM pályázata

A pályázat célja, hogy anyagi támogatással és szakmai projektmunkában való részvételi lehetőséggel segítse a hallgatók fejlődését. A fiatal szakemberek kiemelkedő szakmai vagy tudományos munkáját támogatják, amelyek új, innovatív megoldások kialakításához járulnak hozzá, és inspirációt nyújtanak társaik számára. A kiírás szerint három pályázat nyer pénzdíjat +1 különdíjban részesül. Az összesen egymillió forintos díjazással járó pályázatra már most lehet jelentkezni, öt izgalmas témakörben. Olyan témákat várnak, amelyek túlmutatnak az elméleten, az AI-tól a felhőalapú rendszereken át az adatelemzésig újszerű gyakorlati alkalmazásokat demonstrálnak. A résztvevők megmuthatják, miben tehetségesek, és miben szeretnének kiteljesedni. A pályázatokat tehát alapképzés kategóriában lehet benyújtani 2025. november 28-ig. Bővebb információ ezen a linken található.

Fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat

A következő tíz évben alaposan át kell alakulnia a magyar mezőgazdaságnak, ha meg akarja őrizni versenyképességét. Az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási helyzetek, a víz hiánya mind a talajban, mind pedig a ritkuló csapadékban nehezebbé teszi a gazdák számára a termelést. Elengedhetetlenek az innovatív ötletek a magyar agrárium ütésállóbbá és fenntarthatóbbá tétele érdekében, e gondolatmenet jelenik meg a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat célkitűzései között is, amelyre még egy hónapig jelentkezhetnek hazai alap-, mester- és PhD agrárképzésben tanuló hallgatók. A nyertesek nemcsak elismerést és médiafigyelmet kapnak, hanem lehetőséget is arra, hogy a nyereménnyel folytassák kutatásukat a beadott témában, és olyan innovatív megoldásokon dolgozzanak, amelyek valóban hozzájárulnak egy fenntarthatóbb mezőgazdasághoz.

