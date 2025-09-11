Koncertet ad a Pamkutya az MVM Dome-ban

Pamkutya koncert: 2026 március 13-án lép fel a Pamkutya Budapesten az MVM Dome színpadán. A páros életében először koncertezik a nagyközönség előtt a rajongók biztatására - jelentette be a páros szerdán a youtube csatornáján.

Forrás: Pamkutya facebook

Az előzenekar JustVidman youtuber lesz, aki szintén életében először lép fel. A páros sosem lépett még fel élőben, ez lesz a nagybetűs koncertjük. Mint mondták, majdnem az összes paródiájukat és saját számaikat is előadják és már most készülnek az egész estés koncertre, amit terveik szerint körülbelül 15 000 ember élvezhet élőben. A nosztalgikus koncerten a régi hangulatot szeretnék visszaidézni és bár itt sok paródia újra elhangzik hangsúlyozzák, hogy a csatorna nem tér vissza a paródia készítéséhez.

Mindenki, aki szereti a Pamkutyát és kíváncsi milyen élőben, annak mindenképpen érdemes elmennie rá.