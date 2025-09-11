szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy bejelentés

1 órája

Koncertet ad a Pamkutya az MVM Dome-ban

Címkék#zene#Budapesten#PamKutya#MVM Dome#koncert#paródia

Jövő márciusban végre színpadra lép az ország egyik legismertebb magyar youtuber testvérpárosa. 2026-ban jön a Pamkutya koncert.

Vaol.hu

Pamkutya koncert: 2026 március 13-án lép fel a Pamkutya Budapesten az MVM Dome színpadán. A páros életében először koncertezik a nagyközönség előtt a rajongók biztatására - jelentette be a páros szerdán a youtube csatornáján.

Pamkutya koncert lesz Budapesten.
Pamkutya koncert lesz Budapesten.
Forrás: Pamkutya facebook

Pamkutya koncert 2026-ba az MVM Dome-ban

Az előzenekar JustVidman youtuber lesz, aki szintén életében először lép fel. A páros sosem lépett még fel élőben, ez lesz a nagybetűs koncertjük. Mint mondták, majdnem az összes paródiájukat és saját számaikat is előadják és már most készülnek az egész estés koncertre, amit terveik szerint körülbelül 15 000 ember élvezhet élőben. A nosztalgikus koncerten a régi hangulatot szeretnék visszaidézni és bár itt sok paródia újra elhangzik hangsúlyozzák, hogy a csatorna nem tér vissza a paródia készítéséhez. 

Mindenki, aki szereti a Pamkutyát és kíváncsi milyen élőben, annak mindenképpen érdemes elmennie rá. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu