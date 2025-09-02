szeptember 2., kedd

Megbízás

1 órája

Új parancsnok szolgál a sárvári tűzoltóság élén

Címkék#Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#Dr Bognár Balázs#Miskei Balázs

Szeptember 1-jétől Miskei Balázs tűzoltó százados vezeti a sárvári tűzoltóságot. A új parancsnok 2014 óta teljesít szolgálatot Vasban.

Vaol.hu

Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója javaslatára dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója megbízta a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoki feladatainak ellátására Miskei Balázs tűzoltó századostolvasható a vasi katasztrófavédők honlapján.

parancsnok
Miskei Balázs az új sárvári tűzoltóparancsnok 
Fotó: Balogh Eszter tű. főhadnagy/Vas VMKI

A megbízást elsőként vezetői körben, a szeptember havi igazgatói értekezletet megelőzően ismertették. Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok gratulált a feladathoz, amely felelősségteljes ellátásához szakmai sikereket és jó egészséget kívánt. A százados számára meghatározta, hogy az elöljárói feladatokat parancsnokként is ugyanolyan precízen, pontosan és felelősségteljesen hajtsa végre, ahogy azt a korábbi beosztásában is tette.

A parancsnokká frissen kinevezett tűzoltó százados több mint húsz éve teljesít szolgálatot tűzoltási és műszaki mentési szakterületen

Szakmai pályáját a 87. Bakony Harcihelikopter Ezred Híradó századnál kezdte, ahol gépjármű technikus volt, majd a MH Pápa Bázisrepülőtér Támogató század őr szakaszában, később az ABV és tűzoltó szakasznál szolgált. 2014-ben a Sárvári Hivatásos tűzoltó-parancsnokság, majd 2015-től a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztje volt. Elvégezte a tűzoltó alaptanfolyamot, a speciális katonai repülőtéri tűzoltó tanfolyamot, de tanulmányokat folytatott a Nemzeti Közszolgálat Egyetem, védelmi igazgatási szervező tűzvédelem és tűzoltó szakirányán és diplomát szerzett a Nemzeti Közszolgálat Egyetem, okleveles katasztrófavédelmi vezető szakán is.

 

