Új parancsnok szolgál a sárvári tűzoltóság élén

Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója javaslatára dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója megbízta a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoki feladatainak ellátására Miskei Balázs tűzoltó századost – olvasható a vasi katasztrófavédők honlapján.

Miskei Balázs az új sárvári tűzoltóparancsnok

Fotó: Balogh Eszter tű. főhadnagy/Vas VMKI

A megbízást elsőként vezetői körben, a szeptember havi igazgatói értekezletet megelőzően ismertették. Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok gratulált a feladathoz, amely felelősségteljes ellátásához szakmai sikereket és jó egészséget kívánt. A százados számára meghatározta, hogy az elöljárói feladatokat parancsnokként is ugyanolyan precízen, pontosan és felelősségteljesen hajtsa végre, ahogy azt a korábbi beosztásában is tette.

A parancsnokká frissen kinevezett tűzoltó százados több mint húsz éve teljesít szolgálatot tűzoltási és műszaki mentési szakterületen

Szakmai pályáját a 87. Bakony Harcihelikopter Ezred Híradó századnál kezdte, ahol gépjármű technikus volt, majd a MH Pápa Bázisrepülőtér Támogató század őr szakaszában, később az ABV és tűzoltó szakasznál szolgált. 2014-ben a Sárvári Hivatásos tűzoltó-parancsnokság, majd 2015-től a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztje volt. Elvégezte a tűzoltó alaptanfolyamot, a speciális katonai repülőtéri tűzoltó tanfolyamot, de tanulmányokat folytatott a Nemzeti Közszolgálat Egyetem, védelmi igazgatási szervező tűzvédelem és tűzoltó szakirányán és diplomát szerzett a Nemzeti Közszolgálat Egyetem, okleveles katasztrófavédelmi vezető szakán is.