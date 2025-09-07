Nem találja ki, hol a legdrágább a parkolás!

Mivel sehol sem korlátlan a parkolóhelyek száma, ráadásul jelentős bevételforrást jelent az adott településnek, ezért ma már minden nagyobb városban fizetni kell a parkolásért. Közös minden parkolási rendszerben, hogy a helyi lakosok kedvezményeket kapnak és a díj mértéke a központtól való távolság függvényében változik. Abban azonban nagyok az eltérések, hogy a hagyományos parkolóhelyek mellett milyen alternatív lehetőségeink vannak (magánparkoló, mélygarázs, parkolóház) az egyes városokban, ezekbe a részletekbe azonban csak korlátozottan megyünk bele, ahogyan a bérletárakat sem vizsgáljuk és kizárólag a személyautóknak fizetendő díjakat vesszük sorra.

Sehol nem olyan drága a környező vármegyeszékhelyeken a központban történő parkolás, mint Szomathelyen Forrás: VN-archív

Parkolási díjak a vármegyeszékhelyeken:



(A díjosztály – személygépkocsi) Város (zónák/Díj (Ft/óra)



Szombathely I.: 600 Ft • II.: 320 Ft • III.: 160 Ft • IV.: 100 Ft

Zalaegerszeg 8901: 400 Ft • 8902: 320 Ft • 8903/4: 240 Ft • Parkolóház: 480 Ft

Győr 9021: 520 Ft • 9022: 440 Ft • 9030/31: 360 Ft

Veszprém Piros: 480 Ft • Zöld: 320 Ft • Sárga: 200 Ft; Parkolóház: 400 Ft

Jól látszik, hogy nálunk, Szombathelyen a legdrágább a parkolás, a városvezetés három évvel ezelőtt nyúlt hozzá utoljára az árakhoz, jelentősen megemelve azokat. A döntés akkor nagy felháborodást keltett. Azt viszont érdemes hozzátenni, hogy a külső parkolási zónákban viszont éppen nálunk lehet a legolcsóbban parkolni. Zalaegerszeg kivételével mindenhol színek is segítik a tájékozódást. Győrben: piros, kék, sárga, Szombathelyen: piros, sárga, zöld, míg Veszprémben: piros, zöld, sárga színek váltják egymást a központtól a „peremkerületek” felé haladva. Jó, ha tudjuk tehát, hogy Veszprémben nem a zöld szín jelöli a legkedvezményesebb zónát, hanem a sárga.