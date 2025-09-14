szeptember 14., vasárnap

Mindennapi nehézségek

34 perce

Parkolási rémálom: melyik szombathelyi utcában a legnehezebb helyet találni?

Címkék#Belváros#parkolási helyzet#parkolás#Szombathelyen

Elindult az iskola, és vele búcsút inthetünk a nyáron megszokott, bővebb lehetőségeknek. Sokak szerint embert próbáló feladat a megyeszékhelyen a parkolás.

Gombos Kálmán

Szombathelyen több utca is hírhedt a nehéz parkolási helyzetéről. A forgalom évről évre nő, mint ahogy a járművek száma is – ezek pedig egyértelműen a megállási, várakozási nehézségeket növelik. Ehhez jön még a kényelem – mert hát ne tagadjuk, napjaink embere szinte mindenhová autóval szeret menni (igen, lassan már oda is). Megállni viszont a lehetséges legközelebbi helyen akar; még fél perc séta is kerülendő kihívás. Aki ezt nem hiszi, járjon utána: nézzen meg egy hatalmas szupermarket parkolót…

Parkolási rémálom Szombathelyen: hol a legnehezebb helyet találni?
Fotó: Cseh Gábor

Zónák és parkolás

Nem meglepő módon a frekventált helyeken a legnagyobb a kihívás helyet találni. Egész nap ilyen a helyzet a Belváros környékén, az ahhoz közeli utcákban és tereken. A Mártírok tere és a Fő tér sarka, a Széchenyi és Kossuth utcák, a Fő tér Thököly felőli parkolója mind-mind ilyenek. Nem jobb a helyzet a Nagyposta környékén, mint ahogy a Szily, Wesselényi vagy Széll Kálmán és Szelestey is hasonló cipőben jár. Ugyanez igaz az Óperint és Dózsa György utcákra is. A Kőszegi és a Király utca pedig meglehetősen ambivalens: néha zsúfoltak, de akadnak időpontok, amikor alig áll ott autó.

Igen nehéz helyet találni a Vasútállomás környékén, mint ahogy a Kórház és a MÁV-rendelő közelében is – különösen rendelési és látogatási időpontokban. Sokatmondó, hogy az új rendelőintézet mögött megnyitott óriási parkolóban is szinte lehetetlen napközben egy-egy üres helyre bukkanni!

Időszakosan, de nagyon durva a helyzet az óvodák és iskolák környékén. Anyuka-apuka sok esetben kizárólag a bejárati ajtónál akarja kitenni csemetéjét. Egy pedagógus szavai szerint legszívesebben az osztályteremig vinnék őket kocsival… Szintén időszakos a piac környéke is: délelőttönként ott is alig akad hely. Délután, amikor programok és foglalkozások vannak, az MMIK parkolójában is könnyű árnyékra vetődni.

Fizetős parkolás

A szombathelyi parkolás még véletlenül sem nevezhető olcsónak – sőt: itt a nyugati végeken egyenesen a legdrágább, ahogy erről a napokban írtunk is. További drágulás – remélhetőleg – talán nem várható. Egyes javaslatok szerint inkább a fizetős parkolási övezetet kellene kiterjeszteni, hogy csökkenjen a zsúfoltság és a szabálytalan parkolás. De az elmúlt években láthattunk erre ellenpéldát is: az MMIK környéke újra ingyenes lett azóta, hogy kiderült: a fizetőssé tétele után gyakorlatilag kiürült.

A viszonylag olcsó(bb) helyek gyorsan elkelnek, eltelnek. Az egyetem környékén is csak este érdemes helyet keresni, mint ahogy vasárnap délelőtt a templomok környéke is zsúfolt szokott lenni.

Az ingyenes zónákban könnyű?

Nem. Sőt: a nagy sűrűséggel lakott városrészek, vagyis elsősorban a lakótelepek parkolóinak mennyisége is elégtelen. Ez este derül ki legjobban, amikor a járművek tulajdonosai többnyire már otthon vannak – autóik pedig a parkolókban. Főleg, ha jut: a Derkovitson vagy a Joskar-Ola lakótelepen n ilyenkor is kihívás helyet találni, de nem sokkal jobb a helyzet a Stromfelden vagy Oladon sem. De ez kiemelten érvényes az ingyenes – viszont belvároshoz nagyjából közeli – Vörösmarty, Nádasdy, Welther és Kisfaludy, vagy például a Szabadságharcos utca esetére is.

Fotó: Cseh Gábor

Ezeket olvasta már?

 

