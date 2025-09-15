Súlyos tüneteket okozhat a levegőben lebegő parlagfűpollenek belélegzése. A tünetekről, az allergia kezelésének módjairól is szó esik a Markusovszky-kórház honlapján közzétett írásban. Életmódbeli tanácsokkal is szolgálnak a szakemberek. A parlagfű-pollentermelés országosan magas.

Parlagfű-allergia: kínzó tüneteket okozhat.

Forrás: Pexels.com

Parlagfű-allergia: így szabadulhatunk a kínzó tünetektől

Mi az a parlagfű?A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) egy rendkívül elterjedt gyomnövény. Pollenje erős allergén, amely a növény virágzási időszakában kerül nagy mennyiségben a levegőbe. Könnyen bejut a légutakba, erre az immunrendszer úgy reagál, hogy hisztamint szabadít fel, amely gyulladást és változatos tüneteket idéz elő.

Mik a parlagfű-allergia tünetei?

Tüsszögés, orrfolyás vagy orrdugulás, szemviszketés, könnyezés, torokfájás vagy torokkaparás, köhögés, zihálás.

Mit tehetek, ha parlagfű-allergiára gyanakszom?

A parlagfű allergia tünetei hasonlóak lehetnek más típusú allergiákhoz, vagy légúti betegségekhez. Ha a tünetek súlyossá válnak és kezeletlenül maradnak, komolyabb egészségügyi problémákhoz, például asztma kialakulásához is vezethetnek, ezért fontos, hogy mielőbb forduljon szakorvoshoz!

Mikor a legmagasabb a pollenkoncentráció?

A parlagfű virágzási szezonja általában július közepétől szeptember végéig tart, de a pollen koncentráció szintje augusztus végén és szeptember elején a legmagasabb. Ezen időszak alatt a leggyakoribbak a parlagfű-allergia tünetei, amelyek jelentős kellemetlenségeket okozhatnak az érintettek számára.

Hogyan kezeljük a parlagfű-allergiát?

A parlagfű-allergia kezelésére több módszer is elérhető, amelyek célja a tünetek enyhítése és a beteg életminőségének javítása.

Antihisztaminok: e zek a gyógyszerek blokkolják a hisztamin termelődését, amely felelős az allergiás reakciókért, így csökkentik a viszketést, orrfolyást és a tüsszentést.

zek a gyógyszerek blokkolják a hisztamin termelődését, amely felelős az allergiás reakciókért, így csökkentik a viszketést, orrfolyást és a tüsszentést. Orrspray-k: s egítenek csökkenteni az orrnyálkahártya gyulladását, enyhítve az orrdugulást és az orrfolyást.

egítenek csökkenteni az orrnyálkahártya gyulladását, enyhítve az orrdugulást és az orrfolyást. Izotóniás és/vagy hipertóniás tengervizes orrspray használatával természetes módon tisztíthatjuk meg az orrot a felgyülemlett allergénektől, baktériumoktól és vírusoktól. A tisztításon kívül a hipertóniás oldat össze is húzza a nyálkahártyát fertőzések, allergiák (orrfolyás, szénanátha), arcüreggyulladás és a melléküregekben felhalmozódott váladék esetén. Javasolt orr- és melléküreg öblítő készlet beszerzése gyógyszertárból, gyógyászati segédeszközök szaküzletéből vagy drogériából. Az orr rendszeres átöblítése csökkenti az orrnyálkahártyán megtapadó pollenek, egyéb allergének számát, ezáltal mérsékli az allergiás tüneteket.

Szemcseppek : az allergiás kötőhártya-gyulladás tüneteinek, mint a szemviszketés és könnyezés, enyhítésére speciális szemcsepp használata javasolt.

: az allergiás kötőhártya-gyulladás tüneteinek, mint a szemviszketés és könnyezés, enyhítésére speciális szemcsepp használata javasolt. Immunterápia: hosszú távú kezelés, amelynek során kis mennyiségű allergént adagolnak fokozatosan a szervezetbe, hogy hozzászoktassák az immunrendszert, és csökkentsék az allergiás reakciót.

Életmódbeli tanácsok

Figyeljünk oda a szellőztetésre! Lehetőleg tartsuk zárva az ablakokat, csak rövid ideig szellőztessünk. Ilyenkor próbáljunk meg huzatot csinálni, hogy minél előbb megtörténjen a légcsere, így kevesebb pollen jut be, mint akkor, ha órákon át nyitva tartjuk az ablakokat. Cseréljük gyakran az ágyneműt! A mosás során figyeljünk arra, hogy ne a szabadban, hanem a lakásunk egyik szobájában teregessünk, ahol természetesen zárva vannak az ablakok. Ez a tanács a frissen mosott ruhákra is érvényes. Használjunk speciális pollenvédő hálót, amivel csökkenteni tudjuk a lakásunk pollenterhelését! A hálószobában használjunk levegőtisztítót, amely képes kiszűrni a levegőből a polleneket! Mossunk gyakrabban hajat! A gyakori hajmosás is sokat segíthet, hiszen ezáltal kimossuk tincseinkből és fejbőrünkből a polleneket, melyek így nem nehezítik meg az esti pihenést. Használjunk speciális, HEPA-szűrős porszívót, amivel a bútorkárpitokból is el tudjuk távolítani a polleneket! Általánosságban elmondható, hogy a tengerparton és a magas hegyekben sokkal kisebb a pollenkoncentráció, így ezeken a helyeken kevésbé kell számolniuk az allergiás tünetekkel. A sóbarlangok látogatása is ajánlott, mivel ezekbe nem jutnak be az allergének, így akár terápiás célra is használhatóak.