Immáron negyedik alkalommal hívja fel a figyelmet a szakmai kiválóságokra a Digital Hungary által alapított Példakép díj. Az elismerés a saját területükön maradandót alkotó szakembereket hivatott elismerni.

Példakép díj 2025: vasi is van a jelöltek között.

Forrás: VN/archív

Példakép díj 2025: vasi is van a jelöltek között

Mint a Digital Hungary oldalán olvasható, arról, hogy kik lehetnek idén díjazottak, ezúttal is szakmai jelölőtestületek döntöttek titkos szavazással. Most pedig a nagyközönségen a sor, október 3-ig bárki leadhatja a szavazatát - írják. A jelöltek között szerepel Vas vármegyéből Kiss Katalin a MAM csoport gyártási vezérigazgatója.

Kiss Katalin a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett élelmiszeripari mérnöki és biológusmérnöki diplomát, majd pályáját a Falco Zrt.-nél kezdte termeléstámogató és fejlesztőmérnökként. 1992-ben csatlakozott a MAM Hungária Kft.-hez, ahol először termelésvezetőként, 1997-től pedig ügyvezető igazgatóként dolgozott. Vezetése alatt a nyolcfős vállalkozás több mint 600 fős nagyvállalattá nőtt, és a szombathelyi üzem a cégcsoport egyik kompetenciaközpontjává vált. A magyarországi gyárban ma évente mintegy százmillió babatermék készül, köztük a világon kapható összes MAM cumi és cumisüveg, amelyek számos országban piacvezetőnek számítanak. 2020-ban a vállalatcsoport gyártási vezérigazgatójává nevezték ki, így már nemcsak a hazai, hanem az ázsiai gyártóüzemek munkáját is irányítja, valamint globális szinten felel az ellátási lánc és a minőségirányítás folyamataiért. Szakmai munkáját több rangos díjjal is elismerték, köztük a Vas Megye Gazdaságáért Díjjal és az Év Női Vezérigazgatója címmel. Vezetői szemléletében a szeretet, a példamutatás és a szolgálat értékei állnak középpontban, amelyeket a vállalat fejlődése és közösségi szerepvállalása során is következetesen képvisel.

A Példakép díj idén is négy kategóriában keresi a kiválóságokat: cégvezetés, kereskedelem, marketing és PR. Szavazni 2025. október 3-án, 16 óráig lehet. Kiss Katalinnal készült hosszabb beszélgetésünk IDE kattintva elérhető! Neve összefonódott a bébitermékeket gyártó vaskeresztesi MAM-Hungária Kft.-vel. Harminc éve dolgozik a vállalatnál, 25 éve igazgató, 2018 óta a magyar mellett az ázsiai gyárat is felügyeli.