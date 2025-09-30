Látványos, illatos és finom volt: kávét pörköltek a piacon!

Igencsak sokan kezdik a hajnalt vagy a reggelt a szombathelyi Hunyadi úton bevásárlással. És a kávéimádók természetesen egy feketére is odalépnek a közismert kávézóhoz. Lehet, hogy csak egy gyors felhörpintés, de az is lehet, hogy kicsit elidőznek. Megpihenés a vásárlásban vagy pár jó szó – és mehetünk is tovább, nemde? A Piac Café most egészen különleges akcióval rukkolt elő.

Piac Café: látványpörkölés és kávékóstoló is volt náluk

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Kávé piaci kiadásban

Szombaton délelőtt komoly tumultus alakult ki a Vásárcsarnoknak ezen a fertályán. Mobil kávépörkölőt állítottak fel, ahol a bámészkodók szeme láttára vált a nyers kávészemekből szép sötétbarna kávébab. Mindezt pompás kávéillat kísérte – és egy kivételes akció is. Mindössze száz (igen, 100) forintért hörpinthetett fel bárki egy forró feketét! A bemutatón többféle babot is megtekinthettünk, amikből aztán blend (vagyis vegyes kávécsomag) készült – különböző arányban keverve az arabica és robusta szemeket. És akinek ízlett, megrendelhette vagy megvásárolhatta a negyed kilós tasakokat, amiket ígéret szerint ezentúl a Piac Café is tartani, kínálni fog.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Fotó: VN/Gombos Kálmán

