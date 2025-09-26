Piac Szombathelyen: elfogyott a szabadföldi, jön a fóliás áru

A piac Szombathelyen most az elrakások szezonjáról szól. Horváth Emil zöldséges szerint a káposzta és a hagyma fogy leginkább, de a paradicsom és a paprika is keresett, főként lecsó formájában üvegbe téve. A szabadföldi áru szinte teljesen elfogyott, már csak a következő egy-két hétben lesz elérhető, utána a fóliás zöldség érkezik – jóval magasabb áron. Az idősebb vásárlók ilyenkor nagyobb mennyiséget vesznek, télire készülnek. Az uborka már nem megy, nem kovászolnak, legfeljebb csalamédéba kerül. A szezonális gyümölcsöknél a szilva és a szőlő jelent meg, de ebből csak annyi fogy, amennyit frissen elfogyasztanak. Érdekesség, hogy idén szinte minden termény bőségesen termett, így a vásárlók sokszor egymás közt cserélgetnek: amiből egyiknek több lett, azt a másik adja viszonzásul másból.

A piac Szombathelyen őszi üzemmódra áll át

Fotó: Szendi Péter

Piac Szombathelyen: aktuális árak: