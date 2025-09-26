szeptember 26., péntek

Piac

1 órája

Piac Szombathelyen: elfogyott a szabadföldi, jön a fóliás áru

A hűvösebb idővel megváltozott a kereslet a standoknál, a vásárlók elsősorban télire készülnek. Nem véletlen, hogy az utóbbi hetekben nagyobb a forgalommal működik a piac Szombathelyen.

Polgár Patrícia
A piac Szombathelyen most az elrakások szezonjáról szól. Horváth Emil zöldséges szerint a káposzta és a hagyma fogy leginkább, de a paradicsom és a paprika is keresett, főként lecsó formájában üvegbe téve. A szabadföldi áru szinte teljesen elfogyott, már csak a következő egy-két hétben lesz elérhető, utána a fóliás zöldség érkezik – jóval magasabb áron. Az idősebb vásárlók ilyenkor nagyobb mennyiséget vesznek, télire készülnek. Az uborka már nem megy, nem kovászolnak, legfeljebb csalamédéba kerül. A szezonális gyümölcsöknél a szilva és a szőlő jelent meg, de ebből csak annyi fogy, amennyit frissen elfogyasztanak. Érdekesség, hogy idén szinte minden termény bőségesen termett, így a vásárlók sokszor egymás közt cserélgetnek: amiből egyiknek több lett, azt a másik adja viszonzásul másból.

A piac Szombathelyen őszi üzemmódra áll át
A piac Szombathelyen őszi üzemmódra áll át
Fotó: Szendi Péter

Piac Szombathelyen: aktuális árak:

  • Alma típustól függően: 499-999 Ft/kg
  • Fejteni való bab: 1400 Ft/kg
  • Zöldbab: 950 Ft/kg
  • Édes paprika: 880 Ft/kg
  • Szabadföldi paradicsom: 800 Ft/kg
  • Szilva: 980 Ft/kg
  • Csemegeszőlő: 600 Ft/kg, hazai szőlő: 1999 Ft/kg
  • Hagyományos sütőtök: 600 Ft/kg, kanadai sütőtök: 498, 600 Ft/kg

Tettünk egy kört a szombathelyi piacon

Fotók: Szendi Péter

 

 

