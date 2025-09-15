56 perce
Újabb különlegesség a szombathelyi piacon: lilahagymalekvárt kóstoltunk! -fotók
Édes, pikáns és kicsit kesernyés – Marika néni új kreációja, a lilahagymalekvár a szombathelyi piac sztárja lett. A hagyományos házi savanyúságok mellett most egy teljesen szokatlan ízvilágot is felfedezhettek a látogatók.
A Városi Vásárcsarnok mindig tartogat meglepetéseket, de a pénteki kóstolónap igazán különleges élményt kínált: Molnár Istvánné tartósítószer-mentes savanyúságait, kompótjait próbálhatták ki a vásárlók a piacon. Marika néni több évtizede készíti el házilag a finomságokat, legendás lekvárjairól korábban már mi is beszámoltunk: az ízeken teljesen érződik, hogy nincs bennük semmilyen mesterséges adalék, csak a finom gyümölcs - ez igaz a savanyúságokra is.
Tartósítószer-mentes finomságok minden mennyiségben
A kínálatban szerepelt vöröskáposzta, kovászos uborka és vegyes savanyúság, de a kompótok is igazi házi ízeket idéztek. „Felbontás után hűtőben tárolva akár egy évig is fogyaszthatóak a savanyúságok, tartósítószer nélkül is” – mondta Marika néni. Csak egy esetben tesz kivételt: az almapaprikába tesz tartósítószert, hogy a zöldség ne barnuljon meg.
Kóstolás után arra jutottunk: a bolti savanyúságokkal össze sem lehet hasonlítani a házit. Semmi mesterséges mellékíz, csak a friss, ropogós zöldség és a természetes ízek.
Lilahagymalekvár a szombathelyi piaconFotók: Kóbor Szonja
A szombathelyi piaci sztár: lilahagymalekvár
Az igazi meglepetést azonban a lilahagymalekvár jelentette, ami azért nem minden sarkon fordul elő. Kicsit édes, kicsit kesernyés, és a hagyma jellegzetes ízét csak nagyon finoman lehet érezni. Próbálkoztunk megfogni az ízvilágot, de nem hasonlítható semmihez – állapítottuk meg a kóstolás után.
A lekvár története is különleges: Marika néni egy másik árustól kapott ajándékba egy nagy doboz lilahagymát, és először nem tudta, mit kezdjen vele. Végül megszületett az ötlet, hogy lekvárt főz belőle. Az elkészítés során megfőzte a lilahagymát, majd olasz balzsamecet, cukor, só, ecet és olaj került hozzá és ezzel valami teljesen szokatlan ízvilágot hozott így létre Marika néni.
„Húsokhoz kiváló választás, nagyon jól kiegészíti az ízüket” – hangsúlyozta, és úgy tűnik, a piac látogatói most igazán szerencsések: egyszerre kóstolhattak ma hagyományos házi savanyúságot és egy teljesen új, izgalmas ízvilágot.