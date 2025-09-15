Újabb különlegesség a szombathelyi piacon: lilahagymalekvárt kóstoltunk! -fotók

A Városi Vásárcsarnok mindig tartogat meglepetéseket, de a pénteki kóstolónap igazán különleges élményt kínált: Molnár Istvánné tartósítószer-mentes savanyúságait, kompótjait próbálhatták ki a vásárlók a piacon. Marika néni több évtizede készíti el házilag a finomságokat, legendás lekvárjairól korábban már mi is beszámoltunk: az ízeken teljesen érződik, hogy nincs bennük semmilyen mesterséges adalék, csak a finom gyümölcs - ez igaz a savanyúságokra is.

Lilahagymalekvárt kóstoltunk a szombathelyi piacon

Fotó: KSZ

Tartósítószer-mentes finomságok minden mennyiségben

A kínálatban szerepelt vöröskáposzta, kovászos uborka és vegyes savanyúság, de a kompótok is igazi házi ízeket idéztek. „Felbontás után hűtőben tárolva akár egy évig is fogyaszthatóak a savanyúságok, tartósítószer nélkül is” – mondta Marika néni. Csak egy esetben tesz kivételt: az almapaprikába tesz tartósítószert, hogy a zöldség ne barnuljon meg.