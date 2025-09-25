1 órája
Lecsó, kifutó és ingyenes szűrések: így telt a nyitott piacok napja Szombathelyen
Főzőverseny, ingyenes szűrések, kóstolók és egy különleges divatbemutató tette emlékezetessé a Nyitott Piacok Napját Szombathelyen – a vásárcsarnok egy napra valódi közösségi térré változott.
Lecsóillat szállt a Vásárcsarnokban szombaton délelőtt
Forrás: Facebook/Szombathely Városi Vásárcsarnok
Igazi élménykavalkád várta a látogatókat szeptember 20-án, a Nyitott Piacok Napján a szombathelyi Vásárcsarnokban. A programhoz idén is csatlakozott a vasi megyeszékhely, így a piac most nemcsak a vásárlás helyszíne volt, hanem egy napra közösségi térré, szórakoztató és egyben edukatív rendezvénnyé alakult.
Így telt a Nyitott Piacok Napja
A hangulatot már délelőtt megalapozta a főzőverseny, amikor a külső asztaloknál rotyogni kezdtek a különféle lecsóreceptúrák. Baráti társaságok mérték össze tudományukat, a kóstolójegyért érkezők pedig sorban álltak, hogy megízlelhessék a klasszikus és kreatív változatokat.
Ezzel párhuzamosan a kiscsarnokban az egészség került reflektorfénybe. A Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda szakemberei ingyenes szűrésekkel – többek között testösszetétel-méréssel és légzésfunkció-vizsgálattal – fogadták az érdeklődőket. Sokan éltek a lehetőséggel, hogy tanácsot kérjenek, vagy tájékoztatást kapjanak a népegészségügyi szűrésekről.
Divatbemutató a piacon
A nap egyik leglátványosabb és legnagyobb érdeklődéssel várt eleme a „Természetesen, Divat!” bemutató volt, ahol a piaci árusok portékái – táskák, kalapok, ruhák – kerültek a reflektorfénybe. A kifutón helyi fiatalok vonultak, akiket Fiedler Nóra készített fel.
Nóra, aki 18 éves korától dolgozik fotósokkal modellként, ma már nemcsak a kamera és a kifutó világában mozog otthonosan, hanem a szervezésben és a mentorálásban is - tudtuk meg. 2021-ben Budapesten különdíjat és közönségdíjat is elnyert egy szépségversenyen, majd divatbemutatók rendszeres résztvevője lett. 2024-ben Párizsban, világhírű tervezők ruháiban vonulhatott a nemzetközi kifutón – hazánkat képviselve.
- Hatalmas élmény volt, és örülök, hogy mindazt a szenvedélyt, amit a szakmám iránt érzek, most Szombathelyen is megoszthattam a közönséggel és a modellekkel” – mondta el megkeresésünkre Nóra, aki immár második éve szervezi a Vásárcsarnok divatbemutatóját.
A divatbemutatóról készült képeket a bejegyzésre kattintva nézheti meg!
A szombathelyi piac egész nap élt és lüktetett: a receptsarokban paprika- és paradicsomfajtákról tudhattak meg többet a látogatók, a gyerekek hajfonással szépülhettek, a standok között pedig kóstolópontok kínálták a helyi ízeket.
A Nyitott Piacok Napja ismét bebizonyította, hogy a piac nem csupán a mindennapi bevásárlások helyszíne, hanem a közösség szíve, ahol a gasztronómia, a kultúra és a szórakozás kéz a kézben jár.