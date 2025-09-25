szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sikeres rendezvény

1 órája

Lecsó, kifutó és ingyenes szűrések: így telt a nyitott piacok napja Szombathelyen

Címkék#Szombathely#vásárcsarnok#élmény

Főzőverseny, ingyenes szűrések, kóstolók és egy különleges divatbemutató tette emlékezetessé a Nyitott Piacok Napját Szombathelyen – a vásárcsarnok egy napra valódi közösségi térré változott.

Csabai Bernadett
Lecsó, kifutó és ingyenes szűrések: így telt a nyitott piacok napja Szombathelyen

Lecsóillat szállt a Vásárcsarnokban szombaton délelőtt

Forrás: Facebook/Szombathely Városi Vásárcsarnok

Igazi élménykavalkád várta a látogatókat szeptember 20-án, a Nyitott Piacok Napján a szombathelyi Vásárcsarnokban. A programhoz idén is csatlakozott a vasi megyeszékhely, így a piac most nemcsak a vásárlás helyszíne volt, hanem egy napra közösségi térré, szórakoztató és egyben edukatív rendezvénnyé alakult.

Készül a finom lecsó a Nyitott Piacok Napján
Forrás: SZA

Így telt a Nyitott Piacok Napja

A hangulatot már délelőtt megalapozta a főzőverseny, amikor a külső asztaloknál rotyogni kezdtek a különféle lecsóreceptúrák. Baráti társaságok mérték össze tudományukat, a kóstolójegyért érkezők pedig sorban álltak, hogy megízlelhessék a klasszikus és kreatív változatokat.

Ezzel párhuzamosan a kiscsarnokban az egészség került reflektorfénybe. A Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda szakemberei ingyenes szűrésekkel – többek között testösszetétel-méréssel és légzésfunkció-vizsgálattal – fogadták az érdeklődőket. Sokan éltek a lehetőséggel, hogy tanácsot kérjenek, vagy tájékoztatást kapjanak a népegészségügyi szűrésekről.

Divatbemutató a piacon

A nap egyik leglátványosabb és legnagyobb érdeklődéssel várt eleme a „Természetesen, Divat!” bemutató volt, ahol a piaci árusok portékái – táskák, kalapok, ruhák – kerültek a reflektorfénybe. A kifutón helyi fiatalok vonultak, akiket Fiedler Nóra készített fel.

Nóra, aki 18 éves korától dolgozik fotósokkal modellként, ma már nemcsak a kamera és a kifutó világában mozog otthonosan, hanem a szervezésben és a mentorálásban is - tudtuk meg. 2021-ben Budapesten különdíjat és közönségdíjat is elnyert egy szépségversenyen, majd divatbemutatók rendszeres résztvevője lett. 2024-ben Párizsban, világhírű tervezők ruháiban vonulhatott a nemzetközi kifutón – hazánkat képviselve. 

- Hatalmas élmény volt, és örülök, hogy mindazt a szenvedélyt, amit a szakmám iránt érzek, most Szombathelyen is megoszthattam a közönséggel és a modellekkel” – mondta el megkeresésünkre Nóra, aki immár második éve szervezi a Vásárcsarnok divatbemutatóját.

A divatbemutatóról készült képeket a bejegyzésre kattintva nézheti meg!

A szombathelyi piac egész nap élt és lüktetett: a receptsarokban paprika- és paradicsomfajtákról tudhattak meg többet a látogatók, a gyerekek hajfonással szépülhettek, a standok között pedig kóstolópontok kínálták a helyi ízeket.

A Nyitott Piacok Napja ismét bebizonyította, hogy a piac nem csupán a mindennapi bevásárlások helyszíne, hanem a közösség szíve, ahol a gasztronómia, a kultúra és a szórakozás kéz a kézben jár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu