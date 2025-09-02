„Egy ölelés is sebet okozhat a testén” – a kis Soma fájdalmai ellenére is mosolyogva hódítja meg a világot - fotók

Domján Lajos és Domjánné Nagy Fanny három gyermekükkel élnek a Vas vármegyei Rábahídvégen. Lajosnak előző kapcsolatából is van egy kisfia, aki rendszeresen náluk van, így összesen négy gyermeket nevelnek itt. Legkisebb gyermekük, Soma hat hónapos, és születésekor derült ki a ritka diagnózis: Dystrophiás Epidermolysis Bullosa azaz a pillangóbőr - semmi nem utalt rá a terhesség során, hogy ezzel a jelenleg gyógyíthatatlan betegséggel kell majd élnie a kisfiúnak - meséli édesanyja, Fanny.

A rábahídvégi Domján család - a legkisebb kisfiú, Soma pillangóbőrrel él

Pillangóbőrrel diagnosztizálták Somát

A szülés után két hónap után jöhettek haza a kórházból, az elején az orvosok sem tudták, mivel állnak szemben - fertőzésre gyanakodtak, vagy arra, hogy felázott a magzatvízben Soma bőre. A szombathelyi kórház ezt követően felvette a kapcsolatot a Heim Pál Kórházzal, itt további kivizsgálások sora következett.

"Amikor a budapesti bőrgyógyászaton meglátták Somát, látszott az orvosokon, hogy valami enyhébb dologra számítottak. A professzor asszony arcán láttuk a döbbenetet, akkor már gondoltam, hogy ez egy nem egy pár napos kórházi tartózkodás lesz" - meséli Fanny.

Itt kapta meg a kisfiú a diagnózist: Dystrophiás Epidermolysis Bullosa. Korábban már írtunk az EB-ről, egy rendkívül ritka bőrbetegség. Nevét onnan kapta, hogy a bőr olyan sérülékeny, mint egy pillangó szárnya: a legkisebb érintés, súrlódás is hólyagokat és sebeket okozhat. Az édesanyát a kórházban megtanították, hogyan kezelje a sebeket, milyen eszközök kellenek ahhoz, hogy Soma ne kapjon fertőzést.

Ottjártunkkor látjuk: a kisfiú kezei, lábai bekötözve, folyamatos nála a sebképződés, már ha ő a kis kezével hozzáér az arcához, attól is kialakulhatnak újabb és újabb sebek. A legfontosabb ezek folyamatos ellátása, a fertőtlenítés és a fájdalomcsillapítás - hangsúlyozza az édesanya.

A kis Soma saját magának is okozhat sebeket - ha hozzáér az arcához a kezével például

Vízhólyagra emlékeztető sebek

A kisfiú testén vízhólyagra vagy vérhólyagra emlékeztető, úgynevezett bullák vannak a betegség miatt, és ahogy az édesanya fogalmaz, ezek jönnek maguktól - az egész testén megjelennek. Magától is kialakul és külső behatásra is - ha megüti magát a saját kezével, ha hozzáér a ruha a bőréhez. "Úgy bánunk vele, mint egy hímes tojással" - mondja az apuka.

Somát teljesen másképp kell felemelni, mint egy egészséges babát, nagyobb pelenka kell rá, hogy ne súrolja a bőrét. A szájüregében is kialakulhatnak ezek a sebek, még maga a táplálkozás is fájdalommal jár neki - meséli Fanny.

Naponta át kell kötözni a sebeket, de teljesen kiszámíthatatlan, mikor hol, találnak a kisfiú testén bullákat. - Olyan is előfordult, hogy odanézek fél órával később és már van ott egy olyan seb, amit előtte még nem láttunk - veszi át a szót Lajos.

A születéskor még nem tudták, hogy mi vár a kis Somára és ezzel az egész családra, előtte nem hallottak egyáltalán a betegségről. Azóta az édesanya minden lehetséges felületen próbál minél többet megtudni a pillangóbőrről.