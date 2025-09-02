szeptember 2., kedd

Riport

19 perce

„Egy ölelés is sebet okozhat a testén” – a kis Soma fájdalmai ellenére is mosolyogva hódítja meg a világot - fotók

Hat hónapos kisfiút nevelnek Rábahídvégen, akinek bőre annyira sérülékeny, hogy egy ölelés vagy egy ruhadarab érintése is fájdalmas sebeket okoz. Soma Epidermolysis Bullosával, azaz pillangóbőrrel született – gyógyíthatatlan betegséggel, amellyel minden nap óriási küzdelem a család számára.

Csabai Bernadett
Soma a fájdalmai ellenére mosolygós, jó kedélyű baba

Fotó: KSZ

Domján Lajos és Domjánné Nagy Fanny három gyermekükkel élnek a Vas vármegyei Rábahídvégen. Lajosnak előző kapcsolatából is van egy kisfia, aki rendszeresen náluk van, így összesen négy gyermeket nevelnek itt. Legkisebb gyermekük, Soma hat hónapos, és születésekor derült ki a ritka diagnózis: Dystrophiás Epidermolysis Bullosa azaz a pillangóbőr - semmi nem utalt rá a terhesség során, hogy ezzel a jelenleg gyógyíthatatlan betegséggel kell majd élnie a kisfiúnak - meséli édesanyja, Fanny. 

A rábahídvégi Domján család - a legkisebb kisfiú, Soma pillangóbőrrel él
Fotó: KSZ

Pillangóbőrrel diagnosztizálták Somát

A szülés után két hónap után jöhettek haza a kórházból, az elején az orvosok sem tudták, mivel állnak szemben - fertőzésre gyanakodtak, vagy arra, hogy felázott a magzatvízben Soma bőre. A szombathelyi kórház ezt követően felvette a kapcsolatot a Heim Pál Kórházzal, itt további kivizsgálások sora következett.

"Amikor a budapesti bőrgyógyászaton meglátták Somát, látszott az orvosokon, hogy valami enyhébb dologra számítottak. A professzor asszony arcán láttuk a döbbenetet, akkor már gondoltam, hogy ez egy nem egy pár napos kórházi tartózkodás lesz" - meséli Fanny. 

Itt kapta meg a kisfiú a diagnózist: Dystrophiás Epidermolysis Bullosa. Korábban már írtunk az EB-ről, egy rendkívül ritka bőrbetegség. Nevét onnan kapta, hogy a bőr olyan sérülékeny, mint egy pillangó szárnya: a legkisebb érintés, súrlódás is hólyagokat és sebeket okozhat. Az édesanyát a kórházban megtanították, hogyan kezelje a sebeket, milyen eszközök kellenek ahhoz, hogy Soma ne kapjon fertőzést.  

Ottjártunkkor látjuk: a kisfiú kezei, lábai bekötözve, folyamatos nála a sebképződés, már ha ő a kis kezével hozzáér az arcához, attól is kialakulhatnak újabb és újabb sebek. A legfontosabb ezek folyamatos ellátása, a fertőtlenítés és a fájdalomcsillapítás - hangsúlyozza az édesanya.

A kis Soma saját magának is okozhat sebeket - ha hozzáér az arcához a kezével például
Fotó: KSZ

Vízhólyagra emlékeztető sebek

A kisfiú testén vízhólyagra vagy vérhólyagra emlékeztető, úgynevezett bullák vannak a betegség miatt, és ahogy az édesanya fogalmaz, ezek jönnek maguktól - az egész testén megjelennek. Magától is kialakul és külső behatásra is - ha megüti magát a saját kezével, ha hozzáér a ruha a bőréhez. "Úgy bánunk vele, mint egy hímes tojással" - mondja az apuka. 

Somát teljesen másképp kell felemelni, mint egy egészséges babát, nagyobb pelenka kell rá, hogy ne súrolja a bőrét. A szájüregében is kialakulhatnak ezek a sebek, még maga a táplálkozás is fájdalommal jár neki - meséli Fanny. 

  • Naponta át kell kötözni a sebeket, de teljesen kiszámíthatatlan, mikor hol, találnak a kisfiú testén bullákat. - Olyan is előfordult, hogy odanézek fél órával később és már van ott egy olyan seb, amit előtte még nem láttunk - veszi át a szót Lajos.  

A születéskor még nem tudták, hogy mi vár a kis Somára és ezzel az egész családra, előtte nem hallottak egyáltalán a betegségről. Azóta az édesanya minden lehetséges felületen próbál minél többet megtudni a pillangóbőrről. 

Olyan erővel, magabiztossággal és felkészültséggel beszél a a kisfiú gondozásáról, a mindennapokról, hogy azt bármelyikünk megirigyelhetné. Fanny azt vallja, tudniuk kell, mivel állnak szemben, így tudnak legjbban segíteni a gyermeküknek. Tájékozódik intézményekből, az internetről, sorstársakat keres, akikkel tapasztalatot és információt cserél - hogy minél jobban megkönnyítse a kis Soma életét.

Fotó: KSZ

A szülők is sokat sírtak

Az édesapa kicsit másként élte meg a diagnózist: "Én ebben a pár hónapban többet sírtam, mint egész életemben - vallja be töredelmesen, ahogy azt is hozzáteszi: nehezebben viseli a helyzetet, mint felesége - bár Fanny is hozzáteszi, ő a kórházban sírta ki magát, azóta tudja, hogy meg kell küzdeniük ezzel a helyzettel - nincs más választásuk.

-Alapvetően Soma sokat mosolyog, viszont a sebek tisztításakor, kötözésnél szokott sírni azért, akkor látom rajta, hogy mennyire fáj neki...na, nekem akkor van végem. Az az egy vigasztal, hogy a betegség ellenére tényleg nagyon vidám baba 

- teszi hozzá.

És valóban, a kis Soma egy nyugodt, kedves, imádni való, mosolygós kisfiú, semmi jele annak, hogy olyan fájdalmakat élt át már hat hónaposan, amit a legtöbb ember el sem tud képzelni. 

Megtudjuk róla azt is: nagyon szeret hintázni és imádja a társaságot: ha beszélnek hozzá, bohóckodnak előtte, folyamatosan mosolyog, nagyon igényli a figyelmet.

Somának nagy kedvence a hinta - tudjuk meg édesanyjától, Fannytól
Fotó: KSZ

A pillangóbőr jelenleg gyógyíthatatlan

Jelenleg az EB gyógyíthatatlan, külföldön zajlanak kutatások, de most még nincs olyan eszköz, ami megszüntetné az állapotot, vagy akár enyhítené. - Meg kell tanulni együtt élni vele - mondja határozottan az anyuka. Az édesapa szerint nagy kihívás, hogy sokszor félnek, hogyan érhetnek hozzá - nem akarnak fájdalmat okozni, de muszáj pelenkát cserélni, tisztán tartani Somát.

- Ezek a dolgok nagyon hiányoznak: egy ölelés, egy puszi - nála ezeket nagyon óvatosan kell - mondja szomorúan az apuka, hozzátéve: nem tudják mi lesz akkor, ha nagyobb lesz és szaladgálni akar a testvéreivel, vagy óvodában játszana majd - mert ez neki nem lesz biztonságos.  

A speciális intelligens kötszerek - ebből rengeteg fogy - fertőtlenítők, kötésrögzítő, csőpólya, kenőcsök hatalmas anyagi terhet rónak a családra - a legtöbbre nincs is egészségügyi támogatás. Ez nehéz helyzetbe hozza a négy gyermeket nevelő rábahídvégi családot, így minden segítség jól jön nekik. Ha valaki támogatná a kis Soma családját, Domjánné Nagy Fanny számlaszámára utalhat (11773470-01569630) - garantáljuk, hogy az adománya itt tényleg jó helyre kerül.

 

 

