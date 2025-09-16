szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adomány

2 órája

Domján Somáért gyűjt a futballvilág: a Szarvaskend-Fradi meccs a jótékonyságról is szólt

Címkék#Szarvaskenden#futballtörténelem#pillangóbőr#Domján Soma

Történelmi meccs, amelynek a tétje jóval nagyobb volt a győzelemnél: a Szarvaskend–Fradi kupatalálkozón a szurkolók adományaikkal egy beteg kisfiú, a pillangóbőrrel küzdő Domján Soma gyógykezelését is segíthették.

Vaol.hu

Domján Soma mindössze féléves, és egy ritka, gyógyíthatatlan betegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel él - írtuk meg korábban. Ez azt jelenti, hogy bőre rendkívül sérülékeny, a legkisebb érintéstől is fájdalmas sebek alakulnak ki rajta. Állandó kezelést, fertőtlenítést és kötözést igényel, a szükséges kötszerek, fertőtlenítők, speciális kenőcsök és pólyák pedig hatalmas anyagi terhet rónak a családra – ezek közül ráadásul sokra támogatás sem jár.

A kis Soma pillangóbőrrel él - neki gyűjtenek majd a történelmi meccsen
A kis Soma pillangóbőrrel él - neki gyűjtenek majd a történelmi meccsen
Fotó: KSZ

A rábahídvégi kisfiúnak gyűjtenek - Soma pillangóbőrrel él

Éppen ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy a szeptember 13-án, szombaton 16 órakor kezdődő Szarvaskend–Ferencváros Magyar Kupa-találkozón adománygyűjtést is indítanak. A stadionban kihelyezett gyűjtőládába bárki bedobhatta támogatását, a teljes összeg pedig Soma családjához került.

A Fradi érkezése már önmagában futballtörténelmet írt a valamivel több mint kétszáz lelkes Szarvaskenden. A mérkőzés iránt akkora volt az érdeklődés, hogy napok alatt minden jegy elkelt – akik viszont lemaradtak, a tévé képernyőjén keresztül élőben követhették az eseményt.

„Mozgalmas napok vannak mögöttünk, és munkás időszak vár ránk, de mindent el fogunk követni azért, hogy méltó házigazdái legyünk ennek a történelmi mérkőzésnek” – fogalmazott Tompa Róbert, a Szarvaskend SE technikai vezetője korábban lapunknak. A szurkolók így nemcsak a pályán láthattak izgalmas összecsapást, hanem közösen tehettek azért is, hogy egy beteg kisfiú mindennapjai könnyebbé váljanak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu