Domján Somáért gyűjt a futballvilág: a Szarvaskend-Fradi meccs a jótékonyságról is szólt

Domján Soma mindössze féléves, és egy ritka, gyógyíthatatlan betegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel él - írtuk meg korábban. Ez azt jelenti, hogy bőre rendkívül sérülékeny, a legkisebb érintéstől is fájdalmas sebek alakulnak ki rajta. Állandó kezelést, fertőtlenítést és kötözést igényel, a szükséges kötszerek, fertőtlenítők, speciális kenőcsök és pólyák pedig hatalmas anyagi terhet rónak a családra – ezek közül ráadásul sokra támogatás sem jár.

Éppen ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy a szeptember 13-án, szombaton 16 órakor kezdődő Szarvaskend–Ferencváros Magyar Kupa-találkozón adománygyűjtést is indítanak. A stadionban kihelyezett gyűjtőládába bárki bedobhatta támogatását, a teljes összeg pedig Soma családjához került.

A Fradi érkezése már önmagában futballtörténelmet írt a valamivel több mint kétszáz lelkes Szarvaskenden. A mérkőzés iránt akkora volt az érdeklődés, hogy napok alatt minden jegy elkelt – akik viszont lemaradtak, a tévé képernyőjén keresztül élőben követhették az eseményt.

„Mozgalmas napok vannak mögöttünk, és munkás időszak vár ránk, de mindent el fogunk követni azért, hogy méltó házigazdái legyünk ennek a történelmi mérkőzésnek” – fogalmazott Tompa Róbert, a Szarvaskend SE technikai vezetője korábban lapunknak. A szurkolók így nemcsak a pályán láthattak izgalmas összecsapást, hanem közösen tehettek azért is, hogy egy beteg kisfiú mindennapjai könnyebbé váljanak.