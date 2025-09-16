szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítsünk együtt!

2 órája

Összefogott Vas vármegye a kis Somáért – sorra szerveződnek a jótékonysági akciók

Címkék#kisfiú#vas vármegye#rábahídvégi#Domján Soma

A rábahídvégi Domján Soma ritka és gyógyíthatatlan betegséggel küzd, mindennapjai állandó fájdalommal telnek. Megható összefogás indult a pillangóbőrrel élő kisfiúért Vas vármegyében: a Szarvaskend-Fradi találkozón például a focimeccs nézői adakoztak a kisfiú gyógykezelésére.

Vaol.hu

Mi is írtunk már Domján Somáról: a rábahídvégi kisfiú ritka és gyógyíthatatlan betegséggel, úgynevezett „pillangóbőrrel” született. Ez azt jelenti, hogy bőre rendkívül sérülékeny: a legkisebb érintéstől is fájdalmas sebek keletkeznek rajta, melyek állandó fertőtlenítést és kötözést igényelnek. A betegség sajnos nemcsak a bőrét, hanem a szájüreget és a nyálkahártyát is érinti, ami később hegesedést, deformitásokat okozhat, és óriási fájdalommal jár a kis hős számára. A speciális kötszerek, kenőcsök és fertőtlenítők azonban hatalmas anyagi terhet rónak a családra, ráadásul sok esetben támogatás sem jár ezekre. 

Összefogás Somáért - a Szarvaskend-Fradi mérkőzésen is gyűjtöttek a pillangóbőrös kisfiúnak
Összefogás Somáért - a Szarvaskend-Fradi mérkőzésen is gyűjtöttek a pillangóbőrös kisfiúnak
Fotó: KSZ

Összefogás a pillangóbőrrel élő Somáért

Cikkünk megjelenése után Vas vármegyében példaértékű összefogás indult Soma és családja megsegítésére – azóta sorra szerveződnek a jótékonysági akciók. A Szarvaskend–Fradi kupatalálkozón a szurkolók adományaikkal is segíthették Soma gyógykezelését. A stadionban kihelyezett gyűjtőládába bárki bedobhatta támogatását, a teljes összeg pedig a családhoz kerül.

Az akció ötletgazdája Somogyi Nikolett polgármester volt, aki lapunknak elmondta: nagy örömükre szolgál, hogy a történelmi mérkőzéshez egy jótékony cél is társulhatott.

 „Az utánpótlásunk tagja Soma unokatestvére. Amikor felhoztam a fiúknak, hogy van egy beteg kisfiú, akit rokoni szál is fűz a csapathoz, mindenki lelkes lett, és egy emberként álltak az ügy mellé” – fogalmazott a településvezető.

Érdeklődtünk arról is, hogy mennyi pénz gyűlt össze a kisfiúnak. Mint elmondta, alapvetően lezárt dobozt tettek ki és nem tudja, hogy mennyi ment bele, de rengetegen jelezték a meghirdetés óta, hogy segítenének: volt, aki a meccsen dobta be az adományát és olyan is, aki azt mondta nekik, inkább utalással támogatja a családot. Azt is hozzátette, a közösségi médiában való megosztás után sorra érkeztek a segíteni vágyók, ezért bízik benne, hogy egy jelentős összeggel tudják segíteni a családot. A dobozt a napokban fogják átadni Soma szüleinek - tudtuk meg. 

Süteményvásár és jótékonysági bál

A helyiek sem maradtak tétlenek: a rábahídvégi Kovácsné Sándor Edina a közeljövőben egy süteményvásárral egybekötött jótékonysági bált szervez, amelyhez tombola-felajánlásokat is várnak. A bevételt természetesen Soma családjának ajánlják fel.

A vámoscsaládi Angyalszív Autós Sport Club szintén összefogást hirdetett. „Somáról bizonyára sokan hallottatok már. Egy gyógyíthatatlan betegséggel küzd, mi pedig szeretnénk segítséget adni a szülőknek. De ehhez ti is hozzájárulhattok” – írták felhívásukban. A szeptember 27-én megrendezendő Truck Trial és Off-road fesztiválon élményautóztatás és selfiegép várja a résztvevőket, a bevételt pedig teljes egészében a kisfiú családja kapja.

Így Vas vármegye egy emberként mozdult meg Domján Soma megsegítésére. A kezdeményezések sora azt bizonyítja: ha baj van, a közösség ereje felbecsülhetetlen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu