Összefogott Vas vármegye a kis Somáért – sorra szerveződnek a jótékonysági akciók

Mi is írtunk már Domján Somáról: a rábahídvégi kisfiú ritka és gyógyíthatatlan betegséggel, úgynevezett „pillangóbőrrel” született. Ez azt jelenti, hogy bőre rendkívül sérülékeny: a legkisebb érintéstől is fájdalmas sebek keletkeznek rajta, melyek állandó fertőtlenítést és kötözést igényelnek. A betegség sajnos nemcsak a bőrét, hanem a szájüreget és a nyálkahártyát is érinti, ami később hegesedést, deformitásokat okozhat, és óriási fájdalommal jár a kis hős számára. A speciális kötszerek, kenőcsök és fertőtlenítők azonban hatalmas anyagi terhet rónak a családra, ráadásul sok esetben támogatás sem jár ezekre.

Összefogás Somáért - a Szarvaskend-Fradi mérkőzésen is gyűjtöttek a pillangóbőrös kisfiúnak

Fotó: KSZ

Összefogás a pillangóbőrrel élő Somáért

Cikkünk megjelenése után Vas vármegyében példaértékű összefogás indult Soma és családja megsegítésére – azóta sorra szerveződnek a jótékonysági akciók. A Szarvaskend–Fradi kupatalálkozón a szurkolók adományaikkal is segíthették Soma gyógykezelését. A stadionban kihelyezett gyűjtőládába bárki bedobhatta támogatását, a teljes összeg pedig a családhoz kerül.

Az akció ötletgazdája Somogyi Nikolett polgármester volt, aki lapunknak elmondta: nagy örömükre szolgál, hogy a történelmi mérkőzéshez egy jótékony cél is társulhatott.

„Az utánpótlásunk tagja Soma unokatestvére. Amikor felhoztam a fiúknak, hogy van egy beteg kisfiú, akit rokoni szál is fűz a csapathoz, mindenki lelkes lett, és egy emberként álltak az ügy mellé” – fogalmazott a településvezető.

Érdeklődtünk arról is, hogy mennyi pénz gyűlt össze a kisfiúnak. Mint elmondta, alapvetően lezárt dobozt tettek ki és nem tudja, hogy mennyi ment bele, de rengetegen jelezték a meghirdetés óta, hogy segítenének: volt, aki a meccsen dobta be az adományát és olyan is, aki azt mondta nekik, inkább utalással támogatja a családot. Azt is hozzátette, a közösségi médiában való megosztás után sorra érkeztek a segíteni vágyók, ezért bízik benne, hogy egy jelentős összeggel tudják segíteni a családot. A dobozt a napokban fogják átadni Soma szüleinek - tudtuk meg.

Süteményvásár és jótékonysági bál

A helyiek sem maradtak tétlenek: a rábahídvégi Kovácsné Sándor Edina a közeljövőben egy süteményvásárral egybekötött jótékonysági bált szervez, amelyhez tombola-felajánlásokat is várnak. A bevételt természetesen Soma családjának ajánlják fel.