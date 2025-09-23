Pizza automaták lepték el Szombathelyt - mostantól akár hajnali háromkor is ehetünk egy szeletet!

Érdekességre lettünk figyelmesek tegnap este a Viktória utcai Szombathely Center parkolójában: pizza automatát helyeztek ki, ami pontosan azt jelenti, amit a neve sugall: három perc alatt hozzájuthatunk egy meleg, frissen sütött pizzához akkor is, ha mondjuk hajnali kettőkor úgy kelünk fel, hogy nagyon megkívántunk egy szeletet. Az automata ugyanis 0-24 működik, vagyis működni fog, mert ottjártunkkor csak a gép kijelzője annyit ír: hamarosan nyitunk!

Pizza automata Szombathelyen, a Family Centernél

Fotó: CSB

Pizza automata Szombathelyen

Négyféle pizza közül választhatunk majd, a hagyományos margherita pizza 2.990, a szalámis 3.090 forint. Van még Diavola, ami csípős szalámis 3.190 forintért és a kínálat része még a capricciosa szintén ennyiért - sonka, gomba, olajbogyó és articsóka feltéttel.

A pizzakínálat a Szombathely Centernél

Fotó: CSB

Próbáltunk utánajárni, mikor lesz a nyitás, illetve kihez tartozik az üzemeltetés: mivel a pizza automatán magyar és lengyel nyelv közül választhatunk. Kicsi kutatás után meg is találtuk a céget: "A La Nostra Famiglia automat a La Nostra Famiglia Pizza által működtetett modern, automata megoldás, azaz 24/7 órában kínál forró neapolitan pizzát. Az automatok előre elkészített pizzákat tárolnak, amelyeket aztán a helyszínen sütnek meg, mielőtt a meleg, gusztusos ételt a vendégnek átadják. A technológia lehetővé teszi, hogy a minőségi alapanyagokból készült, a hagyományos olasz recept alapján készült pizzák gyorsan és hatékonyan elérhetők legyenek a nap bármely szakában - írják a cég ismertetőjében.