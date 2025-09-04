szeptember 4., csütörtök

Mazsi visszatért: a legendás szombathelyi pizza újra rendelhető - videó

A város első olasz pizzériája újra életre kel: Mazsi visszahozza a klasszikus ízeket. Az első szombathelyi olasz pizza 33 éve készült el.

Gáspár Eszter

Korábban beszámoltunk róla, hogy, szeptember elsején újra felcsaptak a lángok a kemencében: újra rendelhető a legendás olasz pizza a Ciao Amicoból Szombathelyen.

Olasz pizza Szombathelyen
Olasz pizza Szombathelyen
Fotó: VN/Gáspár Eszter

Az első olasz pizza: A városban sokak számára ez több volt, mint egy pizzéria 

Itt kóstolhattuk meg először, milyen az igazi olasz pizza. Harminchárom évvel ezelőtt Varga Zsolt, „Mazsi”, a szombathelyi vendéglátás ismert alakja volt az, aki elsőként hozta el a városba az olasz hangulatot, miután nyolc évet élt Olaszországban, és beleszeretett a pizzakészítés mesterségébe.

Most új stílusban, új csapattal, de ugyanazzal a szenvedéllyel tér vissza. Az első napon már sültek a klasszikus kedvencek: Margherita, Sonkás, Hawaii, Magyaros és a Jackpot – mindazok az ízek, amikhez annyi emlék kötődik.

Sok minden megváltozott az elmúlt harminc évben, de egy valami biztos: Mazsi ma is töretlenül a pizzák szerelmese. Nemcsak süt, hanem vendégül lát, közösséget épít, és életet ad a kemence lángjának.

Mazsi harminc év után is töretlen lelkesedéssel szereti a pizzát – ez az igazi szenvedély.


 

 

