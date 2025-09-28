vaol.hu podcast
1 órája
Podcast Balogh Eszterrel a mindennapi biztonságról
Podcast-sorozatunk legújabb részében Balogh Eszter, a katasztrófavédelem szóvivője a vendégünk. Szakértőként nap mint nap azon dolgozik, hogy biztonságban tudhassuk magunkat és otthonainkat, most pedig hallgatóinkkal is megosztja tapasztalatait és tanácsait.
Az adásban szó lesz többek között:
- a gyermekeknek meghirdetett rajzpályázatról,
- a fűtési szezon kezdetével járó kockázatokról és azok megelőzéséről,
- a szén-monoxid-érzékelők és füstjelzők kiemelt fontosságáról,
- valamint az elektromos tűzesetekről, köztük az egyre népszerűbb rollereket érintő problémákról.
A beszélgetés célja, hogy mindenki számára érthetően bemutassa, milyen egyszerű lépésekkel előzhetők meg a balesetek, és hogyan óvhatjuk meg szeretteinket.
Hallgassa meg a teljes epizódot, hiszen mindannyiunk biztonsága a tét!
