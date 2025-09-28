Podcast Balogh Eszterrel a mindennapi biztonságról

Podcast-sorozatunk legújabb részében Balogh Eszter, a katasztrófavédelem szóvivője a vendégünk. Szakértőként nap mint nap azon dolgozik, hogy biztonságban tudhassuk magunkat és otthonainkat, most pedig hallgatóinkkal is megosztja tapasztalatait és tanácsait.

Podcast Balogh Eszterrel.

Forrás: VN-archív

Podcast a fűtési szezonról, érzékelőkről és rejtett veszélyekről

Az adásban szó lesz többek között:

a gyermekeknek meghirdetett rajzpályázatról,

a fűtési szezon kezdetével járó kockázatokról és azok megelőzéséről,

a szén-monoxid-érzékelők és füstjelzők kiemelt fontosságáról,

valamint az elektromos tűzesetekről, köztük az egyre népszerűbb rollereket érintő problémákról.

A beszélgetés célja, hogy mindenki számára érthetően bemutassa, milyen egyszerű lépésekkel előzhetők meg a balesetek, és hogyan óvhatjuk meg szeretteinket.

Hallgassa meg a teljes epizódot, hiszen mindannyiunk biztonsága a tét!



