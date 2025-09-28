szeptember 28., vasárnap

1 órája

Podcast Balogh Eszterrel a mindennapi biztonságról

Podcast a fűtési szezonról, érzékelőkről és rejtett veszélyekről

Gáspár Eszter

Podcast-sorozatunk legújabb részében Balogh Eszter, a katasztrófavédelem szóvivője a vendégünk.  Szakértőként nap mint nap azon dolgozik, hogy biztonságban tudhassuk magunkat és otthonainkat, most pedig hallgatóinkkal is megosztja tapasztalatait és tanácsait.

Podcast Balogh Eszterrel.
Forrás:  VN-archív 

Podcast a fűtési szezonról, érzékelőkről és rejtett veszélyekről

Az adásban szó lesz többek között:

  • a gyermekeknek meghirdetett rajzpályázatról,
  • a fűtési szezon kezdetével járó kockázatokról és azok megelőzéséről,
  • a szén-monoxid-érzékelők és füstjelzők kiemelt fontosságáról,
  • valamint az elektromos tűzesetekről, köztük az egyre népszerűbb rollereket érintő problémákról.

A beszélgetés célja, hogy mindenki számára érthetően bemutassa, milyen egyszerű lépésekkel előzhetők meg a balesetek, és hogyan óvhatjuk meg szeretteinket.

 Hallgassa meg a teljes epizódot, hiszen mindannyiunk biztonsága a tét!


 

vaol.hu podcast

