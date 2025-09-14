Podcast: Mesék, iskolaérettség és digitális világ – beszélgetés egy fejlesztő pedagógussal

Podcast-milyen szerepe van a meséknek a gyermeki fejlődésben? Honnan tudhatjuk, hogy egy nagycsoportos óvodás készen áll-e az iskolára? És vajon hogyan hat a gyerekekre a számítógép, a tablet és a digitális világ mindennapos jelenléte?

Podcast témáink:

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ legújabb podcast epizódunkban, ahol egy tapasztalt fejlesztő pedagógussal beszélgettünk.

Az adás során szó esett arról, hogy:

miért kiemelten fontos a meseolvasás már egészen kicsi kortól,

milyen fejlődési mérföldkövek jelzik az iskolaérettséget,

hogyan tudják a szülők segíteni gyermekeik felkészülését az iskolára,

milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek a digitális eszközöknek a gyermekek életében.

Az epizód gyakorlati tanácsokkal és hasznos meglátásokkal szolgál minden szülőnek, aki szeretné jobban megérteni gyermeke fejlődési útját.





