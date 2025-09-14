1 órája
Podcast: Mesék, iskolaérettség és digitális világ – beszélgetés egy fejlesztő pedagógussal
Miért kulcsfontosságú a meseolvasás a gyermeki fejlődésben, és mely jelek mutatják az iskolaérettséget. Podcast epizódunkban szakértővel beszélgetünk.
Podcast-milyen szerepe van a meséknek a gyermeki fejlődésben? Honnan tudhatjuk, hogy egy nagycsoportos óvodás készen áll-e az iskolára? És vajon hogyan hat a gyerekekre a számítógép, a tablet és a digitális világ mindennapos jelenléte?
Podcast témáink:
Ezekre a kérdésekre kerestük a választ legújabb podcast epizódunkban, ahol egy tapasztalt fejlesztő pedagógussal beszélgettünk.
Az adás során szó esett arról, hogy:
- miért kiemelten fontos a meseolvasás már egészen kicsi kortól,
- milyen fejlődési mérföldkövek jelzik az iskolaérettséget,
- hogyan tudják a szülők segíteni gyermekeik felkészülését az iskolára,
- milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek a digitális eszközöknek a gyermekek életében.
Az epizód gyakorlati tanácsokkal és hasznos meglátásokkal szolgál minden szülőnek, aki szeretné jobban megérteni gyermeke fejlődési útját.
